Находкинский порт направит 800 миллионов рублей на борьбу с угольной пылью

ВЛАДИВОСТОК, 27 июн – РИА Новости. Находкинский морской торговый порт планирует направить в 2017-2018 годах 800 миллионов рублей на борьбу с угольной пылью, сообщил журналистам представитель порта.
Сейчас порт реализует программу, направленную на защиту окружающей среды. По словам специалиста, в 2013-2016 годах порт потратил 120 миллионов рублей на систему пылезащитных экранов, систему орошения и возведение бетонных ограждений.
Собеседник отметил, что третий этап предполагает комплексную модернизацию производственных мощностей порта, он будет реализован в 2018-2020 годах. Будет установлен вагоноопрокидыватель, произведена замена кранового оборудования порта. Эти меры, по данным представителя порта, приведут к оптимизации процесса перевалки угля, в том числе к снижению количества его перемещений по территории порта, что нивелирует образование пыли. Суммарные инвестиции в программу модернизации оцениваются в 3,5 миллиарда рублей.