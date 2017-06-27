Находкинский порт направит 800 миллионов рублей на борьбу с угольной пылью

ВЛАДИВОСТОК, 27 июн – РИА Новости. Находкинский морской торговый порт планирует направить в 2017-2018 годах 800 миллионов рублей на борьбу с угольной пылью, сообщил журналистам представитель порта.

О проблеме с пылью в городе из-за перевалки угля в порту президенту страны Владимиру Путину в ходе "прямой линии" рассказал мальчик Андрей из Находки по видеосвязи. В ближайшее время в Находку прибудет контейнер с реагентом для орошения угля при погрузо-разгрузочных работах, который приобрел Находкинский морской торговый порт. Первый датчик для измерения концентрации угольной пыли уже установлен в районе порта на прошлой неделе.

Сейчас порт реализует программу, направленную на защиту окружающей среды. По словам специалиста, в 2013-2016 годах порт потратил 120 миллионов рублей на систему пылезащитных экранов, систему орошения и возведение бетонных ограждений.

"Второй этап программы по минимизации экологического ущерба от деятельности порта будет реализован в 2017-2018 годах. Предполагается строительство очистных сооружений и дополнительных пылеветрозащитных экранов по всей территории порта. Суммарные инвестиции второго этапа программы составят 800 миллионов рублей", — сообщил представитель порта.

Собеседник отметил, что третий этап предполагает комплексную модернизацию производственных мощностей порта, он будет реализован в 2018-2020 годах. Будет установлен вагоноопрокидыватель, произведена замена кранового оборудования порта. Эти меры, по данным представителя порта, приведут к оптимизации процесса перевалки угля, в том числе к снижению количества его перемещений по территории порта, что нивелирует образование пыли. Суммарные инвестиции в программу модернизации оцениваются в 3,5 миллиарда рублей.