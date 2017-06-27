МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Законопроект о специальном документе, который позволит подтвердить личности людей, не имеющих паспорта, разрабатывается в России, сообщает газета "Известия" со ссылкой на три источника в правительстве и силовых структурах.

Кроме того, председатель комиссии СПЧ по миграционной политике Евгений Бобров рассказал газете, что документ разрабатывает МВД РФ.

"Должен появиться документ, удостоверяющий личность лиц без гражданства… Он будет действовать еще до получения разрешения на временное проживание. Людей, которые смогут его получить, много в центрах временного содержания иностранцев либо в ночлежках", — пояснил Евгений Бобров изданию.

Как говорится в газете, в новом документе будут указаны основные данные о владельце, его адрес и фотография. Также такой документ смогут получить и те, у кого нет никаких бумаг, удостоверяющих личность.

Как сообщили изданию в пресс-службе МВД РФ, в России сейчас по разрешению на временное проживание находится по меньшей мере 400 лиц без гражданства, а по виду на жительство — около семи тысяч человек.