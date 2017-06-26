Sputnik поделился успехами с участниками Медиа Форума стран БРИКС в Шанхае

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Первый заместитель Главного редактора Агентства Сергей Кочетков принял участие в Медиа Форуме стран БРИКС, который состоялся 25 июня в Шанхае по инициативе Объединенной Шанхайской Медиагруппы.

Мероприятие было посвящено вопросу взаимовыгодного сотрудничества СМИ в эпоху цифровых технологий. Сергей Кочетков поделился с участниками успешным опытом работы Sputnik на китайском рынке, а также рассказал о реализованных проектах в рамках двухстороннего сотрудничества со СМИ Китая. Отдельно он отметил поддержку Объединенной Шанхайской Медиагруппы Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина.

"Медиафорум стран БРИКС зарекомендовал себя в качестве эффективной платформы для диалога между ведущими СМИ объединения. Уверен, что только общими усилиями можно создать общее информационное пространство в рамках блока БРИКС", — отметил Сергей Кочетков по итогам мероприятия.

Кроме того, в рамках Форума информационное агентство и радио Sputnik подписало соглашение с Объединенной Шанхайской Медиагруппой (SUMG). Стороны договорились обмениваться информацией на английском языке и работать над укреплением сотрудничества в информационной сфере между Россией и Китаем.

"Сотрудничество Объединенной Шанхайской Медиагруппы и Информационного агентства и радио Sputnik очень успешно. Надеюсь, что подписание соглашения станет основой для плодотворных результатов сотрудничества в различных сферах, включая взаимные визиты и обмен контентом", — отметил Президент ОШМГ Цю Синь.

© РИА Новости Первый заместитель Главного редактора МИА "Россия сегодня" Сергей Кочетков во время выступления на Медиа Форуме стран БРИКС в Шанхае © РИА Новости Первый заместитель Главного редактора МИА "Россия сегодня" Сергей Кочетков во время выступления на Медиа Форуме стран БРИКС в Шанхае

Sputnik (sputniknews.com) — новостное агентство и радио с мультимедийными информационными хабами в десятках стран. Sputnik включает в себя сайты более чем на 30 языках, аналоговое и цифровое радиовещание, мобильные приложения и страницы в социальных сетях. Новостные ленты Sputnik круглосуточно выходят на английском, арабском, испанском и китайском. Мультимедийный портал Sputnik China входит в число ресурсов агентства, вещающих на языках Восточной и Юго-Восточной Азии, среди которых китайский, корейский и японский. Количество подписчиков аккаунта Sputnik China в Вэйбо достигает практически 9 млн., что превышает показатели некоторых крупнейших СМИ Китая.

Объединенная Шанхайская Медиагруппа (sumg.com.cn) – одна из крупнейших в Китае медиагрупп, специализирующаяся на печатной прессе и интернет-медиа. В структуру входят более 20 печатных СМИ и 20 сайтов. Флагманские газеты: Jiefang Daily, Wenhui Press Group и Xinmin Evening News. Основной новостной сайт – The Paper.

ОШМГ во второй раз выступает в качестве информационного партнера ежегодного Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина, основанного агентством в 2014 году. В рамках конкурса Медиагруппа учредила специальный приз, которым будет отмечена лучшая по их мнению работа. Кроме того, представитель группы Чэнь Цивей в 2017 году стал членом жюри конкурса.