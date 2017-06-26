Путин внес на ратификацию в Думу конвенцию о конфискации преступных доходов

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму конвенцию Совета Европы о выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма. Законопроект поступил в базу данных Госдумы.

Как говорится в пояснительной записке, законопроект касается конфискационных мер, полномочий и приемов при расследовании, запросов информации по банковским счетам и об их мониторинге, форм запроса, ограничения использования сведений и доказательств и сотрудничества между подразделениями финансовой разведки.

Принятие законопроекта потребует внесения изменений в Кодекс об административных правонарушениях.

Ратификация конвенции должна повысить эффективность взаимодействия с зарубежными государствами в борьбе с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма и создать " дополнительные возможности для развития международного сотрудничества компетентных органов по выявлению, изъятию и конфискации доходов от преступной деятельности", говорится в пояснительной записке.

Как считают эксперты, конвенция даст возможность внести серьезные изменения в действующее законодательство. Она позволит вернуть практику конфискации доходов за преступления, связанные с легализацией "грязных" доходов, и привлекать к уголовной ответственности граждан, которые делали это в интересах юридических фирм.

В середине июня конвенцию Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма одобрил кабинет министров.