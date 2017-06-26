МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму конвенцию Совета Европы о выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма. Законопроект поступил в базу данных Госдумы.
Принятие законопроекта потребует внесения изменений в Кодекс об административных правонарушениях.
Ратификация конвенции должна повысить эффективность взаимодействия с зарубежными государствами в борьбе с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма и создать " дополнительные возможности для развития международного сотрудничества компетентных органов по выявлению, изъятию и конфискации доходов от преступной деятельности", говорится в пояснительной записке.
В середине июня конвенцию Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма одобрил кабинет министров.