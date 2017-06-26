В лесу под Геленджиком волонтеры спасли розовых собак

МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Зоозащитники обнаружили под Геленджиком двух брошенных собак породы самоед с выкрашенной в розовый цвет шерстью. Сообщение об этом появилось в сообществе "Хаски Хэлп" в соцсети ВКонтакте.

По словам активистов, животных использовали в качестве реквизита для платных уличных фотосессий. Когда они "отработали свое", хозяева оставили их в лесу в 60 километрах от Геленджика.

Сейчас спасенных собак перевозят в Москву. Волонтеры не исключают, что в лесу мог остаться третий пес, который сторонится людей.

Между тем очевидцы утверждают, что на улицах Новороссийска и Геленджика фотографы предлагают для съемок новых окрашенных щенков.

Прокуратура Краснодарского края начала проверять сведения об окрашенных в розовый собаках, материалы переданы в полицию, сообщили в ведомстве порталу "Кубанские Новости".

