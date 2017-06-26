Прозрачность мессенджеров не усилит безопасность общества, заявил эксперт

ЛОНДОН, 26 июн — РИА Новости, Наталья Копылова. Прозрачность интернет-мессенджеров, таких как Telegram, для властей не увеличит безопасность общества. Такое мнение в беседе с РИА Новости высказал научный сотрудник Института изучения будущего человечества при Оксфордском университете Андерс Сандберг.

На прошлой неделе глава Роскомнадзора Александр Жаров призвал команду Telegram и лично создателя мессенджера Павла Дурова исполнить российское законодательство, предоставив ведомству сведения для внесения в реестр организаторов распространения информации. Жаров отметил, что времени для выполнения требований ведомства остается немного, в случае дальнейшего игнорирования мессенджер будет заблокирован на территории РФ. Позднее он пояснил, что Роскомнадзор не готов к блокировке Telegram "завтра", однако время ожидания ответа от Дурова исчисляется днями. В понедельник ФСБ сообщила, что террористы на территории России для связи между собой и со своими кураторами из-за границы наиболее активно используют мессенджер Telegram.

"Вы не можете увеличить безопасность общества путем снятия защищенности коммуникации. В то же время незащищенность сервиса делает более уязвимыми не только террористов, но и всех остальных пользователей", — считает эксперт.

По мнению Сандберга, если данные мессенджера станут уязвимыми для органов власти в целях безопасности, то возникнет множество групп людей, которые будут эксплуатировать эту уязвимость. "Российские компании, вероятно, должны иметь возможность безопасно общаться, иначе конкуренты смогут легко получить информацию о них", — рассуждает ученый.

Он напомнил, что власти США и Великобритании неоднократно пытались ввести программу "backdoor" в системах шифрования, предоставляющую удаленный доступ к компьютерной системе. Однако все эксперты по безопасности сошлись во мнении, что совершенно безопасно для пользователей это невозможно сделать, подчеркнул Сандберг.

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"Проблема в том, что "backdoor" ведет к серьезной уязвимости в системе безопасности и нет никакого способа сделать это только в законных целях. Обратите внимание, что это гораздо мягче, чем заставлять всех использовать более слабые системы обмена сообщениями", — отметил собеседник агентства.

Самый лучший способ борьбы с терроризмом, по мнению ученого, — это хорошая работа полиции, основанная на доверии населения ей. "Запретив частную жизнь, доверие не повысить", — заключил он.

Павел Дуров ранее заявлял, что блокировка нейтрального к РФ Telegram не в интересах страны, так как другие подобные мессенджеры — Whatsapp или Facebook Messenger — контролируются США. Более того, Дуров считает, что мессенджер не может быть "небезопасным" только для потенциальных преступников — шифрование этих сервисов либо одинаково защищает всех пользователей, либо всех их ставит под удар.