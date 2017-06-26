Роскомнадзор объяснил проблемы с доступом к сайту Елисейского дворца

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Пользователи в России не могут получить доступ к некоторым страницам сайта Елисейского дворца в связи с тем, что на них размещено видео с французского видеохостинга, заблокированного на территории Российской Федерации, сообщил пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский.

"Видео на сайте Елисейского дворца мы не блокировали. Сайт Елисейского дворца "подтягивает" видео, размещенные на видеохостинге the dailymotion, который заблокирован в России на постоянной основе по решению Мосгорсуда за систематическое нарушение прав российских правообладателей, в частности, телеканала "Пятница", — сообщил Ампелонский.

"Поэтому для российских пользователей видео с этого хостинга могут быть недоступны, но это не значит, что мы заблокировали сайт Елисейского дворца", — отметил он.

По его словам, юристы телеканала "Пятница" и французского видеохостинга проводят переговоры, по результатам которых этот ресурс может быть разблокирован.

При попытке просмотреть на сайте Елисейского дворца несколько видео появляется предупреждение о том, что "сайт, который вы хотите посетить, внесен в единый реестр Роскомнадзора как содержащий информацию, распространение которой запрещено в РФ". В частности, доступ ограничен к страницам, на которых размещено совместное заявление президента Франции Эмануэля Макрона и президента Украины Петра Порошенко, интервью Макрона, выступление президента Франции по поводу всемирного соглашения по окружающей среде и его пресс-конференция с канцлером Германии Ангелой Меркель.