Сбербанк опроверг информацию о голой клиентке в своем отделении в Москве

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Сбербанк назвал фейком информацию о посещении голой клиенткой столичного отделения банка на Дмитровском шоссе.

Ранее СМИ сообщили, что в одном из московских отделений Сбербанка была замечена полностью голая клиентка. Банк не стал отказывать ей в обслуживании.

"Ни в одном из офисов Сбербанка в Москве, расположенных на Дмитровском шоссе — так же, как и в других подразделениях Сбербанка на территории столицы — клиенты без одежды ни сегодня, ни в предыдущие дни не обслуживались", — сообщили РИА Новости в пресс-службе крупнейшего российского банка.

При этом в Сбербанке выразили предположение, что такого рода информация используется "для привлечения внимания к некоторым интернет-ресурсам".