Блокировка Telegram и борьба с терроризмом: споры вокруг сервиса не утихают

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Сообщение ФСБ о том, что террористы на территории России для связи активно используют Telegram, стало поводом для дальнейшего развития дискуссии в российском медиа-пространстве вокруг возможной блокировки этого сервиса в стране.

Эксперты предостерегают от недооценки возможностей террористов и сходятся во мнении, что блокировка Telegram не станет препятствием для их анонимного общения в интернете, а вот возможности самих спецслужб может сузить. Впрочем, они говорят и о необходимости сотрудничества IT-сервисов с властями в рамках борьбы с терроризмом и отмечают уязвимую позицию основателя Telegram Павла Дурова, который на сотрудничество не идет.

Если сервис будет заблокирован, это коснется 6,5-7 миллиона человек — ровно столько, по данным Telegram, у мессенджера активных пользователей в России, что составляет примерно 8% от всей аудитории Telegram. Среди пользователей сервиса не только рядовые граждане, но и госслужащие высокого уровня.

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Террористы — среди активных пользователей

Роскомнадзор в минувшую пятницу разместил обращение, в котором призвал команду Telegram и лично Павла Дурова исполнить российское законодательство, предоставив сведения для внесения в реестр организаторов распространения информации. Глава ведомства Александр Жаров указал, что времени для выполнения требований ведомства остается немного, и в случае дальнейшего игнорирования мессенджер будет заблокирован на территории РФ. При этом он заявил, что Дуров "нейтрален по отношению к террористам и преступникам, которые пользуются его мессенджером" и "игнорировании безопасности простых пользователей Telegram".

В понедельник ФСБ сообщила о том, что террористы на территории России для связи между собой и со своими кураторами из-за границы наиболее активно используют мессенджер Telegram.

"Федеральная служба безопасности Российской Федерации в ходе оперативно-розыскных мероприятий по выявлению законспирированных ячеек международных террористических организаций фиксирует тотальное использование их членами интернет-мессенджеров для осуществления конспиративной связи между собой и своими кураторами из-за границы", — говорится в сообщении.

В нем отмечается, что наиболее активно членами международных террористических организаций на территории РФ "используется мессенджер Telegram, предоставляющий террористам возможность создавать секретные чаты с высоким уровнем шифрования передаваемой информации".

Более того, по данным ФСБ, мессенджер Telegram использовался смертником и его зарубежным куратором на всех стадиях подготовки теракта в метро Петербурга.

Позиция Дурова

Дуров в свою очередь заявляет, что блокировка этого нейтрального к РФ сервиса не в интересах страны, так как другие подобные мессенджеры — Whatsapp или Facebook Messenger — контролируются США. Более того, 32-летний бизнесмен считает, что мессенджер не может быть "небезопасным" только для потенциальных преступников — шифрование этих сервисов либо одинаково защищает всех пользователей, либо всех их ставит под удар.

Дуров также объяснил, почему мессенджер не может быть "небезопасным" только для потенциальных преступников.

"К сожалению, средства коммуникации вроде Telegram или WhatsApp не могут стать небезопасными только для потенциальных террористов. Шифрование этих сервисов либо одинаково защищает всех пользователей, либо всех их ставит под удар. Отказ от оконечного шифрования в отдельно взятой стране сделает десятки миллионов людей беззащитными от атак хакеров и шантажа коррумпированных чиновников", — написал Дуров на своей странице "ВКонтакте".

При этом он считает, что "ослабление шифрования во всех мессенджерах приведет к подрыву национальной безопасности страны в целом, так как иностранные спецслужбы неизбежно тоже получат доступ ко всей переписке граждан России". "При этом риск терактов не исчезнет – как показали события в Париже, для проведения теракта достаточно одноразовых телефонов и обычных CMC без всякого шифрования", — пишет Дуров.

Не Телеграмом единым

Сообщение ФСБ для многих экспертов не стало решающим аргументом в пользу позиции Роскомнадзора в споре с Дуровым: специалисты полагают, что блокировка Telegram в России не помешает анонимному общению террористов в интернете. Помимо Telegram существуют как другие популярные сервисы, так и специфические криптомессенджеры, отмечают эксперты.

"Нельзя недооценивать умственные способности и технические возможности террористов. Помимо широко распространённых мессенджеров вроде WhatsApp, Viber, Telegram существуют более специфические криптомессенджеры, количество скачиваний которых растет пропорционально заявлениям о различных блокировках общедоступных средств общения. Так или иначе, террористы продолжат общаться. Избежать этих лазеек можно, только запретив использование интернета в принципе", — считает генеральный директор Group-IB, специализирующейся на информационной безопасности и защите от кибергугроз, Илья Сачков.

В то же время Сачков полагает, что, "создавая любой IT-сервис, его создатель должен обеспечивать механизмы помощи государствам в вопросах безопасности". По его мнению, для эффективной борьбы с терроризмом "нужен комплексный подход, который требует взаимодействия между правоохранительными органами разных стран, провайдерами связи, руководством сервисов — своего рода общественный договор. Сачков призвал в вопросах противодействия преступности и терроризму не путать анонимность с беспределом: по его словам, свобода одних не должна создавать опасность для других.

Независимый эксперт по информационной безопасности Кирилл Ермаков также полагает, что возможная блокировка мессенджера Telegram в России не сможет лишить террористов анонимного общения в сети.

По словам Ермакова, Telegram — не единственный мессенджер, который реализует P2P-шифрование, обеспечивающее невозможность расшифровки третьей стороной сообщения между двумя абонентами, и "большое количество альтернативных мессенджеров умеют это делать точно так же".

"Если посмотреть на картину в целом, запрещая Telegram, мы увеличиваем сложность возможности использования шифрованной переписки, но не убираем ее возможность в целом. Возможно, это будут другие мессенджеры, возможно, они продолжат пользоваться мессенджерами, которые им нужны, но, допустим, с использованием VPN-технологий", — отметил эксперт.

Ермаков пояснил, что "это то, что называется технологиями анонимайзеров, законопроект о запрете которых обсуждается в текущий момент".

"В принципе, богатство технологий, которое представлено в текущем мире в интернете, настолько большое, что те, кому нужна конфиденциальная переписка, найдут методы и технологии. Вопрос в том, что просто будет увеличена сложность использования того или иного механизма", — пояснил Ермаков.

Удар по информационной базе

Как считает член Совета по внешней и оборонной политике РФ генерал-майор (ФСБ России) запаса Александр Михайлов, контроль контактов террористов со стороны российских компетентных органов нужен не только в Telegram.

"Блокировка любого мессенджера, к которому имеют доступ специальные службы — прежде всего, удар по информационной базе самих спецслужб. Сегодня не то время, чтобы пользоваться голубиной почтой. Поэтому, я считаю, что любой мессенджер может быть использован для осуществления информационных контактов между террористами, между террористическими центрами. Считаю, что необходимо не запрещать, а договариваться, выстраивать нормальную систему отношений с владельцами мессенджеров, в частности Telegram, для того чтобы иметь соответствующий доступ", — заявил РИА Новости Михайлов.

Он подчеркнул, что контроль мессенджеров должен осуществляться государством "только в плане борьбы с преступностью — никаких политических целей этот контроль преследовать не должен".

По словам Михайлова, террористы пользуются и другими ресурсами интернета, которые сложно контролировать. "Своим коллегам из ФСБ в очередной раз хочу сказать, что когда мы имеем определенного рода пласт информационных потоков, то этот пласт нужно просто использовать в оперативной работе", — сказал генерал.

Уязвимая позиция

"Сегодня интернет — это информационное поле боя. Но, к сожалению, противник вышел на это поле во всеоружии, а мы в качестве тяжелой артиллерии хотим использовать Роскомнадзор, который может что-то закрыть. Сегодня закрыли — завтра выскочит в другом месте. Ради контроля ограниченной группы людей не стоит ставить в сложное положение огромную армию законопослушных пользователей любой сети", — заключил член Совета по внешней и оборонной политике РФ.

Советник президента РФ по интернету Герман Клименко считает юридически уязвимой позицию Telegram в споре с Роскомнадзором, поскольку мессенджер не выполняет требования российского законодательства и не идет на диалог с отраслевым надзорным ведомством.

"Вся бизнес-модель Telegram построена на отрицании любой формы сотрудничества (с властями — ред.). С другими мессенджерами — в том числе Viber, WhatsApp и другими — какой-то диалог есть, несмотря на санкции, напряженные отношения с американцами и другие факторы. С Павлом же (Дуровым) диалог вести невозможно, поэтому здесь у Павла самая, наверно, уязвимая позиция в юридическом смысле. Ну, он ни с кем не сотрудничает", — сказал Клименко РИА Новости.

Чиновников тоже коснется

Несмотря на все аргументы экспертов в пользу необходимости сотрудничества с властями и о бессмысленности блокировки Telegram, ни одна из сторон этого спора пока не выразила готовности пойти на компромисс. Потому у Telegram есть все шансы оказаться под запретом в России. Между тем, Telegram уже стал неотъемлемой частью жизни не только рядовых граждан, но и чиновников разного уровня, хотя последние больше используют мессенджер для личного общения, нежели чем для решения рабочих вопросов.

Источник в одном из министерств рассказал РИА Новости, что после серии скандальных публикаций личной почтовой переписки российских чиновников, осуществленной хакерской группировкой "Анонимный интернационал", известной также как "Шалтай-болтай", на Telegram перешли буквально все члены российского правительства.

Члены правительства часто пользуются секретными чатами с таймером уничтожения сообщений через установленный промежуток времени. Многие министерства, по словам источника, выстраивают через Telegram почти всю систему управления, а некоторые чиновники остаются в сети почти круглые сутки.

Другой собеседник РИА Новости отметил, что большинство чиновников используют популярный мессенджер больше для "личного, человеческого общения", речь не идет об обсуждении рабочих моментов или пересылке документов.

Другие источники признавали, что иногда мессенджер все же использовался для передачи информации, даже имеющей гриф "ДСП". "Гостайной, конечно, в Telegram не обмениваются", — уверяют источники. Серьезные вопросы чиновники предпочитают обсуждать по защищенным каналам спецсвязи.

Кроме того, у ряда ведомств есть официальные каналы в Telegram, в которых дублируются публикуемые на сайтах новости и комментарии для журналистов. Такие сервисы, например, есть у Федеральной антимонопольной службы, Минобрнауки, президентского Совета по правам человека.

Использует мессенджер и пресс-служба Кремля. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, если Telegram будет блокирован, то общение с журналистами будет идти через другой сервис.