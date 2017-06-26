США
26.0626 июня19:31МСК
USD59.00-0.66
EUR66.08-0.60
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Общество

Любые ограничения в мессенджерах недопустимы, считает эксперт EDRi

Сюжет:
Возможная блокировка Telegram (34)
18:5326.06.2017
01013
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкЛоготип мессенджера Telegram. Архивное фотоЛоготип мессенджера Telegram. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк

МАДРИД, 26 июн – РИА Новости, Елена Шестернина. Любые законы, нарушающие конфиденциальность в системах мгновенного обмена сообщениями, представляют собой вмешательство в частную жизнь граждан, заявил РИА Новости старший советник по политическим вопросам международной общественной организации по защите прав человека в интернете European Digital Rights (EDRi) Диего Наранхо.

Мессенджер Telegram на экране телефона. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Россия ищет замену для Telegram
На прошлой неделе глава Роскомнадзора Александр Жаров призвал команду Telegram и лично создателя мессенджера Павла Дурова исполнить российское законодательство, предоставив ведомству сведения для внесения в реестр организаторов распространения информации. Жаров отметил, что времени для выполнения требований ведомства остается немного, в случае дальнейшего игнорирования мессенджер будет заблокирован на территории РФ. Позднее он пояснил, что Роскомнадзор не готов к блокировке Telegram "завтра", однако время ожидания ответа от Дурова исчисляется днями. В понедельник ФСБ сообщила, что террористы на территории России для связи между собой и со своими кураторами из-за границы наиболее активно используют мессенджер Telegram.

"Мы в EDRI считаем, что любое ограничение в системах мгновенного обмена сообщениями — нарушение конфиденциальности и анонимного способа общения. Целями будут заявлять раскрытие террористических акций или преследование иных лиц, которые оказались под подозрением служб безопасности. Но в итоге возникнут "дыры", которые будут использовать для того, чтобы вести слежку за всем населением. В этом мы видим опасность", — заявил сотрудник EDRi, штаб-квартира которой находится в Брюсселе.

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит заседание правительства РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Астафье
Перейти в фотобанк
В правительстве прокомментировали возможную блокировку Telegram
Наранхо уточнил, что использовать подобные "дыры" сможет кто угодно: спецслужбы любых стран, правительства, компании, "все, кто заинтересован получить информацию о переписке". "Правительства всегда заинтересованы в установлении контроля за связью. Это происходит в любой разведке", — добавил он, приведя в пример Агентство национальной безопасности (АНБ) США, подразделение радиотехнической и электронной разведки Пентагона.

Что касается подготовки через мессенджеры террористических атак, то эксперт считает, что у правоохранительных органов "всегда есть возможность получить доступ к этой информации иным способом, хотя это и непросто". "О подобном случае рассказал Эдвард Сноуден, который работал в АНБ. Велось расследование по поводу одного хакера, который использовал зашифрованный ноутбук. Этот человек работал в общественной библиотеке. Однажды у него выкрали на работе этот компьютер и смогли дешифровать информацию. То есть существуют обходные пути. Конечно, это не самая простая работа для полиции", — заметил Наранхо.

"Либо у нас будет анонимная система общения, конфиденциальность для всех, или ее не будет ни для кого. Нет половинчатых вариантов – конфиденциальность для "хороших" при отсутствии конфиденциальности для тех, кто не исполняет законы", — добавил собеседник агентства.

Пользуетесь ли вы Telegram?
Результаты
Пользуетесь ли вы Telegram?

  • 20.3%

    Да, постоянно

  • 9.7%

    Подписан на некоторые каналы и иногда использую для переписки

  • 43%

    Не пользовался и не планирую

  • 27%

    А что это?
Все опросы
Голосовать
Наранхо обратил внимание, что в ЕС "нет запретов на анонимную коммуникацию". Законодательная база — директива E-Privacy (директива о конфиденциальности и электронной связи, принятая в 2002 году), которая защищает конфиденциальность частной связи. В настоящее время в Европарламенте обсуждается ее реформирование, с тем чтобы "директива предусматривала не только конфиденциальность E-mail или телефонных переговоров (что подразумевалось, когда принималась эта директива), но и всех типов коммуникаций, которые появились позже", сообщил он.

"В тексте проекта довольно много о конфиденциальности, причем она будет касаться любого типа коммуникаций, появившихся в последние годы – WhatsApp, Telegram", — заключил Наранхо.

Павел Дуров ранее заявлял, что блокировка Telegram, нейтрального к РФ сервиса, не в интересах страны, так как другие подобные мессенджеры — Whatsapp или Facebook Messenger — контролируются США. Более того, Дуров считает, что мессенджер не может быть "небезопасным" только для потенциальных преступников — шифрование этих сервисов либо одинаково защищает всех пользователей, либо всех их ставит под удар.

Комментировать
+
Общество
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена