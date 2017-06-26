Любые ограничения в мессенджерах недопустимы, считает эксперт EDRi

МАДРИД, 26 июн – РИА Новости, Елена Шестернина. Любые законы, нарушающие конфиденциальность в системах мгновенного обмена сообщениями, представляют собой вмешательство в частную жизнь граждан, заявил РИА Новости старший советник по политическим вопросам международной общественной организации по защите прав человека в интернете European Digital Rights (EDRi) Диего Наранхо.
"Мы в EDRI считаем, что любое ограничение в системах мгновенного обмена сообщениями — нарушение конфиденциальности и анонимного способа общения. Целями будут заявлять раскрытие террористических акций или преследование иных лиц, которые оказались под подозрением служб безопасности. Но в итоге возникнут "дыры", которые будут использовать для того, чтобы вести слежку за всем населением. В этом мы видим опасность", — заявил сотрудник EDRi, штаб-квартира которой находится в Брюсселе.
Что касается подготовки через мессенджеры террористических атак, то эксперт считает, что у правоохранительных органов "всегда есть возможность получить доступ к этой информации иным способом, хотя это и непросто". "О подобном случае рассказал Эдвард Сноуден, который работал в АНБ. Велось расследование по поводу одного хакера, который использовал зашифрованный ноутбук. Этот человек работал в общественной библиотеке. Однажды у него выкрали на работе этот компьютер и смогли дешифровать информацию. То есть существуют обходные пути. Конечно, это не самая простая работа для полиции", — заметил Наранхо.
"Либо у нас будет анонимная система общения, конфиденциальность для всех, или ее не будет ни для кого. Нет половинчатых вариантов – конфиденциальность для "хороших" при отсутствии конфиденциальности для тех, кто не исполняет законы", — добавил собеседник агентства.
20.3%Да, постоянно
9.7%Подписан на некоторые каналы и иногда использую для переписки
43%Не пользовался и не планирую
27%А что это?
"В тексте проекта довольно много о конфиденциальности, причем она будет касаться любого типа коммуникаций, появившихся в последние годы – WhatsApp, Telegram", — заключил Наранхо.
Павел Дуров ранее заявлял, что блокировка Telegram, нейтрального к РФ сервиса, не в интересах страны, так как другие подобные мессенджеры — Whatsapp или Facebook Messenger — контролируются США. Более того, Дуров считает, что мессенджер не может быть "небезопасным" только для потенциальных преступников — шифрование этих сервисов либо одинаково защищает всех пользователей, либо всех их ставит под удар.