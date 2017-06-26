Любые ограничения в мессенджерах недопустимы, считает эксперт EDRi

МАДРИД, 26 июн – РИА Новости, Елена Шестернина. Любые законы, нарушающие конфиденциальность в системах мгновенного обмена сообщениями, представляют собой вмешательство в частную жизнь граждан, заявил РИА Новости старший советник по политическим вопросам международной общественной организации по защите прав человека в интернете European Digital Rights (EDRi) Диего Наранхо.

На прошлой неделе глава Роскомнадзора Александр Жаров призвал команду Telegram и лично создателя мессенджера Павла Дурова исполнить российское законодательство, предоставив ведомству сведения для внесения в реестр организаторов распространения информации. Жаров отметил, что времени для выполнения требований ведомства остается немного, в случае дальнейшего игнорирования мессенджер будет заблокирован на территории РФ. Позднее он пояснил, что Роскомнадзор не готов к блокировке Telegram "завтра", однако время ожидания ответа от Дурова исчисляется днями. В понедельник ФСБ сообщила, что террористы на территории России для связи между собой и со своими кураторами из-за границы наиболее активно используют мессенджер Telegram.

"Мы в EDRI считаем, что любое ограничение в системах мгновенного обмена сообщениями — нарушение конфиденциальности и анонимного способа общения. Целями будут заявлять раскрытие террористических акций или преследование иных лиц, которые оказались под подозрением служб безопасности. Но в итоге возникнут "дыры", которые будут использовать для того, чтобы вести слежку за всем населением. В этом мы видим опасность", — заявил сотрудник EDRi, штаб-квартира которой находится в Брюсселе.

Наранхо уточнил, что использовать подобные "дыры" сможет кто угодно: спецслужбы любых стран, правительства, компании, "все, кто заинтересован получить информацию о переписке". "Правительства всегда заинтересованы в установлении контроля за связью. Это происходит в любой разведке", — добавил он, приведя в пример Агентство национальной безопасности (АНБ) США, подразделение радиотехнической и электронной разведки Пентагона.

Что касается подготовки через мессенджеры террористических атак, то эксперт считает, что у правоохранительных органов "всегда есть возможность получить доступ к этой информации иным способом, хотя это и непросто". "О подобном случае рассказал Эдвард Сноуден, который работал в АНБ. Велось расследование по поводу одного хакера, который использовал зашифрованный ноутбук. Этот человек работал в общественной библиотеке. Однажды у него выкрали на работе этот компьютер и смогли дешифровать информацию. То есть существуют обходные пути. Конечно, это не самая простая работа для полиции", — заметил Наранхо.

"Либо у нас будет анонимная система общения, конфиденциальность для всех, или ее не будет ни для кого. Нет половинчатых вариантов – конфиденциальность для "хороших" при отсутствии конфиденциальности для тех, кто не исполняет законы", — добавил собеседник агентства.

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9.7% Подписан на некоторые каналы и иногда использую для переписки

43% Не пользовался и не планирую

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Наранхо обратил внимание, что в ЕС "нет запретов на анонимную коммуникацию". Законодательная база — директива E-Privacy (директива о конфиденциальности и электронной связи, принятая в 2002 году), которая защищает конфиденциальность частной связи. В настоящее время в Европарламенте обсуждается ее реформирование, с тем чтобы "директива предусматривала не только конфиденциальность E-mail или телефонных переговоров (что подразумевалось, когда принималась эта директива), но и всех типов коммуникаций, которые появились позже", сообщил он.

"В тексте проекта довольно много о конфиденциальности, причем она будет касаться любого типа коммуникаций, появившихся в последние годы – WhatsApp, Telegram", — заключил Наранхо.

Павел Дуров ранее заявлял, что блокировка Telegram, нейтрального к РФ сервиса, не в интересах страны, так как другие подобные мессенджеры — Whatsapp или Facebook Messenger — контролируются США. Более того, Дуров считает, что мессенджер не может быть "небезопасным" только для потенциальных преступников — шифрование этих сервисов либо одинаково защищает всех пользователей, либо всех их ставит под удар.