БРЮССЕЛЬ, 26 июн – РИА Новости, Александр Шишло. Возможная блокировка мессенджера Telegram позволит сильно сократить поток информации, публикуемой сторонниками группировки "Исламское государство"*, но не станет панацеей в борьбе с терроризмом, утверждает ведущий эксперт Европейского центра стратегических исследований и безопасности Евгения Гвоздева.

"Закрытие Telegram единомоментно позволит сильно сократить поток информации, публикуемой сторонниками "Исламского государства"*, но панацеей не станет, потому что уже полтора года группировка настоятельно призывает их использовать другие приложения или полностью уходить из социальных сетей как таковых", — сказал эксперт РИА Новости.

По ее словам, ИГ*, по-видимому, считает, что "власти рано или поздно усилят наблюдение и контроль за подобными мессенджерами и обменом информацией в них".

Европейский центр стратегических исследований и безопасности занимается, в частности, отслеживанием джихадистской пропаганды на различных ресурсах. Отслеживать аккаунты ИГ* в Telegram значительно сложнее, чем в Twitter и прочих социальных сетях, а также на форумах и на сайтах, сказала Гвоздева.

"На протяжении последних двух-трех лет общение в Telegram давало "Исламскому государству"* значительное преимущество, потому что аккаунты в этом мессенджере не удалялись так активно, как удаляются сегодня аккаунты в Twitter, не говоря уже о Facebook", — сообщила эксперт.

На прошлой неделе глава Роскомнадзора Александр Жаров призвал команду Telegram и лично создателя мессенджера Павла Дурова исполнить российское законодательство, предоставив ведомству сведения для внесения в реестр организаторов распространения информации. Жаров отметил, что времени для выполнения требований ведомства остается немного, в случае дальнейшего игнорирования мессенджер будет заблокирован на территории РФ. Позднее он пояснил, что Роскомнадзор не готов к блокировке Telegram "завтра", однако время ожидания ответа от Дурова исчисляется днями.

*Террористическая организация, запрещенная в России