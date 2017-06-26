БРЮССЕЛЬ, 26 июн – РИА Новости, Александр Шишло. Возможная блокировка мессенджера Telegram позволит сильно сократить поток информации, публикуемой сторонниками группировки "Исламское государство"*, но не станет панацеей в борьбе с терроризмом, утверждает ведущий эксперт Европейского центра стратегических исследований и безопасности Евгения Гвоздева.
По ее словам, ИГ*, по-видимому, считает, что "власти рано или поздно усилят наблюдение и контроль за подобными мессенджерами и обменом информацией в них".
Европейский центр стратегических исследований и безопасности занимается, в частности, отслеживанием джихадистской пропаганды на различных ресурсах. Отслеживать аккаунты ИГ* в Telegram значительно сложнее, чем в Twitter и прочих социальных сетях, а также на форумах и на сайтах, сказала Гвоздева.
"На протяжении последних двух-трех лет общение в Telegram давало "Исламскому государству"* значительное преимущество, потому что аккаунты в этом мессенджере не удалялись так активно, как удаляются сегодня аккаунты в Twitter, не говоря уже о Facebook", — сообщила эксперт.
*Террористическая организация, запрещенная в России