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Общество

Россия ищет замену для Telegram

Сюжет:
Возможная блокировка Telegram (31)
17:2926.06.2017
(обновлено: 17:36 26.06.2017)
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкМессенджер Telegram на экране телефона. Архивное фотоМессенджер Telegram на экране телефона. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Обсуждение возможной блокировки популярного мессенджера Telegram в РФ стало одной из основных новостей российского медиа-пространства в целом. Эта тема актуальна не только для рядовых граждан, но касается и госслужащих, в том числе высокого уровня.

Как рассказали РИА Новости источники в министерствах и ведомствах, Telegram стал неотъемлемой частью жизни чиновников, хотя больше они используют мессенджер для личного общения, нежели для решения рабочих вопросов.

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит заседание правительства РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Астафье
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В правительстве прокомментировали возможную блокировку Telegram

В минувшую пятницу глава Роскомнадзора Александр Жаров перевел разногласия с командой Telegram в публичную плоскость, призвав лично создателя мессенджера Павла Дурова исполнить российское законодательство, предоставив ведомству сведения для внесения в реестр организаторов распространения информации.

Жаров отметил, что времени для выполнения требований ведомства остается немного. В случае дальнейшего игнорирования, мессенджер будет заблокирован на территории РФ. Позднее он пояснил, что Роскомнадзор не готов к блокировке Telegram "завтра", однако время ожидания ответа от Дурова исчисляется днями.

32-летний бизнесмен в свою очередь заявляет, что блокировка этого нейтрального к РФ сервиса не в интересах страны, так как другие подобные мессенджеры — Whatsapp или Facebook Messenger — контролируются США. Более того, Дуров считает, что мессенджер не может быть "небезопасным" только для потенциальных преступников — шифрование этих сервисов либо одинаково защищает всех пользователей, либо всех их ставит под удар.

Мессенджер Telegram на экране телефона. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Специалист по кибербезопасности прокомментировал возможный запрет Telegram

По данным Telegram, всего у мессенджера 6,5-7 миллиона активных пользователей в РФ, что составляет примерно 8% от всей аудитории мессенджера.

Чиновники и Telegram

Источник в одном из министерств рассказал РИА Новости, что после серии скандальных публикаций личной почтовой переписки российских чиновников, осуществленной хакерской группировкой "Анонимный интернационал", известной также как "Шалтай-болтай", на Telegram перешли буквально все члены российского правительства.

"После нескольких скандальных кейсов с "Шалтаем" на Telegram перешли повально все – включая министров и вице-премьеров. Мало кто пользуется другими мессенджерами. Основное требование — анонимность, так как все чиновники ужасно боятся, что переписку вскроют", — рассказал источник.

Члены правительства часто пользуются секретными чатами с таймером уничтожения сообщений через установленный промежуток времени.

Мессенджер Telegram на экране телефона. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Дуров ответил на заявление ФСБ об использовании Telegram террористами

Многие министерства, по его словам, выстраивают через Telegram почти всю систему управления, а некоторые чиновники остаются в сети почти круглые сутки.

Другой собеседник РИА Новости отметил, что большинство чиновников используют популярный мессенджер больше для "личного, человеческого общения", речь не идет об обсуждении рабочих моментов или пересылке документов.

Другие источники признавали, что иногда мессенджер все же использовался для передачи информации, даже имеющей гриф "ДСП". "Гостайной, конечно, в Telegram не обмениваются", — уверяют источники. Серьезные вопросы чиновники предпочитают обсуждать по защищенным каналам спецсвязи.

Общение со СМИ

Кроме того, у ряда ведомств есть официальные каналы в Telegram, в которых дублируются публикуемые на сайтах новости и комментарии для журналистов. Такие сервисы, например, есть у Федеральной антимонопольной службы, Минобрнауки, президентского Совета по правам человека.

Мобильный телефон. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Песня
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ИРИ в июне завершит тестирование прототипов госмессенджера

Использует мессенджер и пресс-служба Кремля. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, если Telegram будет блокирован, то общение с журналистами будет идти через другой сервис.

Ряд российских регионов также используют Telegram как канал для связи со СМИ, в их числе Тюменская, Мурманская области, Приморье, Татарстан.

А в Кемерово Telegram стал средством коммуникации между мэрией и жителями города. Как сообщил РИА Новости представитель администрации столицы Кузбасса, год назад власти завели группу в Telegram, которая называется "КемеровоОнлайн". На сегодняшний день, по словам собеседника агентства, в ней состоят порядка 1,3 тысячи человек. Жители областного центра направляют туда предложения по улучшению работы городских служб, идеи по развитию города, высказывают свои замечания и благодарности в текстовой форме или прикрепляя фотографии.

Вместе с тем чиновники федерального и регионального уровня отмечают, что блокировка Telegram не доставит серьезных проблем, поскольку они пользуются и иными площадками.

Отечественная альтернатива

Предприниматели и простые пользователи в РФ заменят Telegram в случае его блокировки на другие общедоступные и популярные мессенджеры, а госслужащие воспользуются специально разработанными ресурсами, считает директор по проектной деятельности Института развития интернета (ИРИ) Арсений Щельцин.

Сотрудники службы спасения МЧС РФ у станции метро Сенная площадь в Санкт-Петербурге, где произошел взрыв. Архивное фото
© РИА Новости / Анна Волкова
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Защита петербургских террористов не комментирует использование Telegram

Уже некоторое время в России ведется работа по созданию отдельного мессенджера для чиновников.

Щельцин подчеркнул, что Telegram, Facebook Messenger, WathsApp и Viber не подходят для использования в госструктурах. "Первый в силу правового нигилизма основателя, второй и последующие в силу хранения информации на зарубежных и, прежде всего, американских серверах. Откровения, опубликованные в ресурсе Джулиана Ассанжа и тайны, рассказанные Эдвардом Сноуденом, как и множество других свидетельств, не оставляют сомнений в том, что эти данные с серверов тщательно изучаются", — отметил эксперт.

ИРИ до конца июня завершит тестирование прототипов госмессенджера, около десяти из них будут рекомендованы к внедрению в госорганах. Уже предварительно определена пятерка лидеров пилотного проекта по внедрению мессенджеров в госструктурах. В частности, это "Сибрус" (ООО "Киберника"), Dialog (ООО "Диалог"), Bellchat (ФГУП "ГлавНИВЦ" Управления делами президента РФ), Flodium (ООО "Оммджи технолоджи") и "Кубик" (ООО "Платформа Кубик).

Мессенджеры для госнужд тестируются в 32 российских регионах, включая Крым и Севастополь, Санкт-Петербург, Чечню, Дагестан, Вологодскую, Калужскую, Ростовскую области и ряд других регионов.

Мессенджер Telegram на экране телефона. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Дуров усмотрел нарушение Конституции в требованиях Роскомнадзора к Telegram

По мнению Щельцина, зарубежные сервисы легко и безболезненно для самих чиновников заменяются на мессенджеры российского производства. "Визуально и по части функционала мессенджер Dialog, например, почти неотличим от Telegram. Dialog делали разработчики из команды Павла Дурова. Другой лидер, например, "Сибрус" напомнит поклонникам Skype бизнес версию, поскольку также располагает широкими возможностями для видео-звонков и конференций. Однако и первый, и второй хранят данные на российских серверах", — рассказал представитель ИРИ.

Госкорпорация "Ростех", российские компании "Оммджи Технолоджи" и "Майнд Лабс" создают прототип унифицированной коммуникационной системы – отечественного аналога Skype — с высоким уровнем информационной безопасности для государственных ведомств и промышленности, говорится в сообщении "Ростеха".

В компании "Сибрус" РИА Новости сообщили, что на данный момент система отлажена и полностью готова к коммерческому использованию. Сейчас среди клиентов "Сибрус" есть представители медицинских структур, ритейла, компании, работающие в сфере оказания юридических услуг, в частности Московская коллегия адвокатов. Более того, представители госсектора активно принимают участие в тестировании продукта, например, департамент информационных технологий ХМАО, чиновники Удмуртии, сотрудники Русского музея, ФГБУ НИИ "Восход".

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