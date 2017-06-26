ГУМВД Москвы предложило ввести тест на наркотики в школьную диспансеризацию

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. В программу школьной диспансеризации нужно ввести тестирование на наркотики, считает врио начальника управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Москве Юрий Девяткин.

"Сейчас мы хотим пойти дальше… Я считаю, мы должны быть готовы ввести в диспансеризацию в школе уже прохождение анализа на наркотики", — сказал Девяткин на пресс-конференции.

Ранее в понедельник главный нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн отметил снижение в 3-5 раз числа имеющих опыт употребления наркотиков школьников и студентов за последние несколько лет.

Генеральная Ассамблея ООН 7 декабря 1987 года приняла резолюцию 42/112, в которой постановила отмечать 26 июня как Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом.