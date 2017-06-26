В правительстве прокомментировали возможную блокировку Telegram

МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. В правительстве РФ, если и используют Telegram, то в личной переписке, поэтому в случае блокировки мессенджера на работе кабмина это никак не отразится, сообщил РИА Новости источник в российском правительстве.

"Это в любом случае, скорее, личное пользование", — сказал собеседник агентства. Он отметил, что для личного общения используются в том числе и WhatsApp, и Viber.

Роскомнадзор в минувшую пятницу разместил обращение, в котором призвал команду Telegram и лично Павла Дурова исполнить российское законодательство, предоставив сведения для внесения в реестр организаторов распространения информации. Глава ведомства Александр Жаров указал, что времени для выполнения требований ведомства остается немного, и в случае дальнейшего игнорирования мессенджер будет заблокирован на территории РФ. При этом он заявил, что Дуров "нейтрален по отношению к террористам и преступникам, которые пользуются его мессенджером" и "игнорировании безопасности простых пользователей Telegram".