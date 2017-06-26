МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. "Аэрофлот" рассматривает вопрос повышения зарплат пилотам, сообщил гендиректор авиакомпании Виталий Савельев.

Ранее СМИ писали, что российские авиакомпании обеспокоены утечкой кадров в Азию: за последние 2,5 года туда уехали на работу более 300 командиров воздушных судов и инструкторов, еще 400 пилотов этих категорий — в процессе трудоустройства. Одной из причин называлась разница в зарплатах пилотов российских и азиатских компаний.

"У нас небольшой дефицит, в самом "Аэрофлоте" сейчас отток — это порядка 15-20 человек (командиров воздушных судов — ред.), мы ввели подъемные для вновь приходящих пилотов, мы рассматриваем вопрос повышения зарплат", — сообщил Савельев журналистам.

"Аэрофлот" уже ввел систему единовременных выплат для пилотов, решивших трудоустроиться в авиакомпанию. Для командира воздушного судна выплаты составят 650 тысяч рублей, для второго пилота — 350 тысяч рублей.

Минтранс РФ сообщал, что обсуждает с Ассоциацией эксплуатантов воздушного транспорта предложения по предотвращению оттока российских пилотов за рубеж. Вместе с тем министр транспорта РФ Максим Соколов заявлял, что Минтранс не видит в этом особой проблемы.