В Москве стартовала программа генетического тестирования зависимостей

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. В Москве проводят тестирование граждан на генетические факторы риска возникновения зависимости, сказал на пресс-конференции главный нарколог РФ, глава Московского научно-практического центра наркологии Евгений Брюн.

"Мы начали в нашем центре впервые в РФ массовое генетическое тестирование на выявление генетических факторов риска зависимого поведения и сейчас мы работаем в основном с больными из семей алкоголиков", — сказал Брюн.

Он отметил, что также проводятся специальные программы в больницах.

"Больных наркоманией там есть определенный процент, но очень большой процент алкоголизмом без психических расстройств… Мы выявляем до 15% в соматических больницах лиц, которые получили свои соматические заболевания в связи со злоупотреблением алкоголем и наркотиками", — добавил Брюн.