В Москве стартовала программа генетического тестирования зависимостей

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. В Москве проводят тестирование граждан на генетические факторы риска возникновения зависимости, сказал на пресс-конференции главный нарколог РФ, глава Московского научно-практического центра наркологии Евгений Брюн.
44.9%Да, это многих остановит
31.7%Лучше повысить штрафы за употребление и ужесточить наказание за сбыт
23.4%Нет, наркоманы нуждаются в лечении и психологической помощи
Он отметил, что также проводятся специальные программы в больницах.
"Больных наркоманией там есть определенный процент, но очень большой процент алкоголизмом без психических расстройств… Мы выявляем до 15% в соматических больницах лиц, которые получили свои соматические заболевания в связи со злоупотреблением алкоголем и наркотиками", — добавил Брюн.