Каждую серию фильма Стоуна "Путин" в среднем посмотрели 5,6 млн россиян

МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Каждую серию документального фильма американского режиссера Оливера Стоуна "Путин", который был показан на Первом канале на прошлой неделе, в среднем смотрели более 5,5 миллионов россиян, свидетельствуют данные исследовательской компании Mediascope.

В середине июня на телеканале Showtime начался показ масштабного проекта американского кинорежиссера Оливера Стоуна — четырехсерийный фильм, основанный на интервью с президентом России, которые были записаны с июля 2015 года по февраль 2017 года. Российские зрители также имели возможность посмотреть фильм – в эфире Первого канала под названием "Путин" он выходил с 19 по 22 июня.

Согласно данным исследования, первую серию фильма 19 июня посмотрели в РФ более 6,2 миллионов россиян старше 18 лет, заключительную серию – 4,9 млн человек. В среднем получилось, что каждую серию посмотрели около 5,6 млн россиян.