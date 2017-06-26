Рабочая группа в ГД выбрала 10 вариантов присяги для получения гражданства

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Рабочая группа по подготовке текста присяги для вступления в гражданство РФ отобрала для дальнейшей проработки 10 текстов из поступивших 93, сообщил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Рассмотреть вопрос о введении присяги при вступлении в гражданство РФ предложил депутатам Госдумы президент России Владимир Путин. Крашенинников заявил, что созданная рабочая группа подготовит текст присяги в виде поправки к законопроекту об отзыве решений о предоставлении гражданства РФ для террористов и экстремистов. Законопроект в Госдуме планируется рассмотреть в начале июля.

"Мы из этих 93 присяг выбрали 10 в соответствии с теми принципами, о которых я говорил уже. Дальше будем выбирать три-четыре, может две, а в итоге на рассмотрение Думы мы будем выносить один", — заявил Крашенинников журналистам.