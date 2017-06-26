В России с начала 2017 года заблокировали более 16 тысяч "групп смерти"

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. МВД РФ обеспокоено так называемыми группами смерти, только с начала этого года их заблокировано в России более 16 тысяч, сообщил на заседании правкомиссии по профилактике правонарушений глава МВД РФ Владимир Колокольцев.
Министр также напомнил, что с 7 июня этого года введена уголовная ответственность за склонение к самоубийству, вовлечение детей в совершение действий, представляющих опасность для их жизни, а также установлен механизм пресечения такой незаконной деятельности в интернете.
Ранее замначальника главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД РФ Вадим Гайдов заявлял, что около 1% подростковых суицидов в России совершается под влиянием "групп смерти" — настоящие причины чаще всего кроются в неразделенной любви и семейных конфликтах. При этом общее количество подростковых суицидов растет: если в 2015 году было зарегистрировано 685 таких случаев, то год спустя – уже 720.