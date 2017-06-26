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Общество

ИРИ в июне завершит тестирование прототипов госмессенджера

12:5326.06.2017
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© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкМобильный телефон. Архивное фотоМобильный телефон. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Институт развития интернета (ИРИ) до конца июня завершит тестирование прототипов госмессенджера, около десяти из них будут рекомендованы к внедрению в госорганах, сообщил РИА Новости директор по проектной деятельности ИРИ Арсений Щельцин.

Мессенджер Telegram. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Ультиматум для Дурова: Роскомнадзор пригрозил заблокировать Telegram
"Уже сейчас завершаем (тестирование мессенджеров — ред.). Еще небольшой бюрократический процесс", — сказал он, добавив, что пилотный проект будет завершен уже в июне.

В апреле Щельцин сообщал, что институт предварительно определил пятерку лидеров пилотного проекта по внедрению мессенджеров в госструктурах. В частности, это "Сибрус" (ООО "Киберника"), Dialog (ООО "Диалог"), Bellchat (ФГУП "ГлавНИВЦ" Управления делами президента РФ), Flodium (ООО "Оммджи технолоджи") и "Кубик" (ООО "Платформа Кубик). Всего, по его словам, будет выбрано около десяти сервисов.

Щельцин подчеркнул, что ни Telegram, ни Facebook Messenger, WathsApp и Viber не подходят для использования в госструктурах. "Первый в силу правового нигилизма основателя, второй и последующие в силу хранения информации на зарубежных и, прежде всего, американских серверах. Откровения, опубликованные в ресурсе Джулиана Ассанджа и тайны, рассказанные Эдвардом Сноуденом, как и множество других свидетельств, не оставляют сомнений в том, что эти данные с серверов тщательно изучаются", — отметил эксперт.

Мессенджер Telegram на экране телефона
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Дело времени: эксперт прокомментировал возможную блокировку Telegram
По его мнению, зарубежные сервисы легко и безболезненно для самих чиновников заменяются на мессенджеры российского производства. "Визуально и по части функционала мессенджер Dialog, например, почти неотличим от Telegram. Dialog делали разработчики из команды Павла Дурова. Другой лидер, например, "Сибрус" напомнит поклонникам Skype бизнес версию, поскольку также располагает широкими возможностями для видео-звонков и конференций. Однако и первый, и второй хранят данные на российских серверах", — рассказал представитель ИРИ.

ИРИ в 2016 году начал тестирование 13 прототипов "госмессенджера". Среди них ICQ 2016 (Mail.ru), eMotion ("Мегафон"), RTIMS ("РТ-Информ", "Ростех"), Staply (ООО "Примавера"), "Ответ" (ООО "УКТ"), Actor (ООО "Актор"), Bellchat (ФГУП "ГлавНИВЦ" Управделами президента РФ), МТС Connect (МТС), Dialog (ООО "Диалог"), "Сибрус" (ООО "Киберники"), Titanium (ООО "Ракета"), "Флодиум" (ООО "Оммджи Технолоджи"), "Кубик" (ООО "Платформа Кубик"). Тестирование продуктов проводилось в различных госорганах.

Возможная блокировка Telegram

В минувшую пятницу глава Роскомнадзора Александр Жаров призвал команду Telegram и лично создателя мессенджера Павла Дурова исполнить российское законодательство, предоставив ведомству сведения для внесения в реестр организаторов распространения информации. Жаров отметил, что времени для выполнения требований ведомства остается немного. В случае дальнейшего игнорирования, мессенджер будет заблокирован на территории РФ. Позднее он пояснил, что Роскомнадзор не готов к блокировке Telegram "завтра", однако время ожидания ответа от Дурова исчисляется днями.

Учения МЧС. Архивное фото
© РИА Новости / Варвара Гертье
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МЧС протестирует госмессенджер в Крыму в октябре
Дуров в ответ заявил, что блокировка этого нейтрального к России сервиса не в интересах страны, так как другие подобные мессенджеры — WhatsApp или Facebook Messenger — контролируются США.

Он пояснил, что сейчас обмен секретной информацией построен на оконечном шифровании, к которому у владельцев мессенджеров нет и не может быть ключей для расшифровки, эти ключи только на устройствах самих пользователей. Дуров добавил, что "потенциальная блокировка Telegram не усложнит задачи террористов и наркодилеров — в их распоряжении останутся десятки других мессенджеров, построенных на оконечном шифровании (+VPN)". По его словам, "чтобы победить терроризм через блокировки, придется заблокировать интернет".

Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России) сообщила в понедельник, что в ходе оперативного сопровождения расследования террористического акта, совершенного 3 апреля 2017 года в метрополитене Санкт-Петербурга, получена достоверная информация об использовании террористом-смертником, его пособниками и зарубежным куратором для сокрытия своих преступных замыслов на всех стадиях организации и подготовки теракта мессенджера Telegram.

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