ГД планирует обсудить закон о присяге для будущих граждан в июле

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Госдума РФ планирует в начале июля рассмотреть законопроект, предполагающий введение присяги при вступлении в гражданство РФ, сообщил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
Крашенинников сообщил, что созданная рабочая группа подготовит текст присяги в виде поправки к законопроекту об отзыве решений о предоставлении гражданства РФ для террористов и экстремистов.
"Рассмотрение этой поправки, уже второе чтение будет, планируется в весеннюю сессию. В начале июля, я думаю, мы рассмотрим весь закон, включая присягу", — заявил Крашенинников журналистам.