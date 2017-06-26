Ветеран ФСБ: контроль спецслужб за террористами нужен не только в Telegram

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Контроль контактов террористов со стороны российских компетентных органов нужен не только в мессенджере Telegram; блокирование интернет-ресурсов сузит информационную базу самих специальных служб, считает член Совета по внешней и оборонной политике РФ генерал-майор (ФСБ России) запаса Александр Михайлов.

Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России) сообщила в понедельник, что в ходе оперативного сопровождения расследования террористического акта, совершенного 3 апреля 2017 года в метрополитене Санкт-Петербурга, получена достоверная информация об использовании террористом-смертником, его пособниками и зарубежным куратором для сокрытия своих преступных замыслов на всех стадиях организации и подготовки теракта мессенджера Telegram.

"Блокировка любого мессенджера, к которому имеют доступ специальные службы — прежде всего, удар по информационной базе самих спецслужб. Сегодня не то время, чтобы пользоваться голубиной почтой. Поэтому, я считаю, что любой мессенджер может быть использован для осуществления информационных контактов между террористами, между террористическими центрами. Считаю, что необходимо не запрещать, а договариваться, выстраивать нормальную систему отношений с владельцами мессенджеров, в частности Telegram, для того, чтобы иметь соответствующий доступ", — заявил РИА Новости в понедельник Михайлов.

Он отметил, что согласно уставу Международного союза электротехнической связи, в который входят все поставщики проводных коммуникационных услуг, каждый владелец этих услуг обязан предоставлять беспрепятственный доступ к подключению своих аппаратов для контроля преступников, террористов. По его мнению, эта норма должна распространяться и на интернет-провайдеров.

"Для сведения могу сказать: на весь Советский Союз у Комитета государственной безопасности было всего 200 тысяч пар для подключения. А маленькая Швейцария имела 2 миллиона пар для подключения. Поэтому мы должны понимать, что некоторые наши провайдеры, которые сегодня владеют мессенджерами, пытаются, как говорится, окуклиться, забывая о том, что сами могут стать жертвами террористов", — полагает эксперт.

Он подчеркнул, что контроль мессенджеров должен осуществляться государством "только в плане борьбы с преступностью — никаких политических целей этот контроль преследовать не должен".

По словам Михайлова, террористы пользуются и другими ресурсами интернета, которые сложно контролировать. "Своим коллегам из ФСБ в очередной раз хочу сказать, что когда мы имеем определенного рода пласт информационных потоков, то этот пласт нужно просто использовать в оперативной работе", — сказал генерал.

"Сегодня интернет — это информационное поле боя. Но, к сожалению, противник вышел на это поле во всеоружии, а мы в качестве тяжелой артиллерии хотим использовать Роскомнадзор, который может что-то закрыть. Сегодня закрыли — завтра выскочит в другом месте. Ради контроля ограниченной группы людей не стоит ставить в сложное положение огромную армию законопослушных пользователей любой сети", — заключил член Совета по внешней и оборонной политике РФ.

Ранее глава Роскомнадзора Александр Жаров призвал команду Telegram и лично создателя мессенджера Павла Дурова исполнить российское законодательство, предоставив ведомству сведения для внесения в реестр организаторов распространения информации. Жаров отметил, что времени для выполнения требований ведомства остается немного. В случае дальнейшего игнорирования, мессенджер будет заблокирован на территории РФ. Позднее он пояснил, что Роскомнадзор не готов к блокировке Telegram "завтра", однако время ожидания ответа от Дурова исчисляется днями.

Дуров в ответ заявил, что блокировка этого нейтрального к России сервиса не в интересах страны, так как другие подобные мессенджеры — WhatsApp или Facebook Messenger — контролируются США. Он пояснил, что сейчас обмен секретной информацией построен на оконечном шифровании, к которому у владельцев мессенджеров нет и не может быть ключей для расшифровки, эти ключи только на устройствах самих пользователей. Дуров добавил, что "потенциальная блокировка Telegram не усложнит задачи террористов и наркодилеров — в их распоряжении останутся десятки других мессенджеров, построенных на оконечном шифровании (+VPN)". По его словам, "чтобы победить терроризм через блокировки, придется заблокировать интернет".