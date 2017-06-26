Более десяти детских лагерей закрыли из-за нарушений за первую смену

МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Во время первой смены детского летнего отдыха было закрыто 13 оздоровительных учреждений, которые были открыты без должного уведомления, заявила журналистам глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"В первую смену нами было закрыто 13 летних оздоровительных учреждений, которые были открыты без должного уведомления надзорных органов, органов местной власти", — рассказала Попова.

По ее словам, в них отдыхало 477 детей, деятельность лагерей приостановлена, родителям возмещены затраты на отдых.

По данным территориальных органов Роспотребнадзора в рамках первой оздоровительной смены свою работу начали 39 тысяч учреждений детского отдыха, в которые заехали более 2,7 миллиона детей.