Число отравившихся продукцией со спиртом снизилось на 20-50% с 23 декабря

МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Запрет торговли спиртосодержащей продукцией позволил добиться снижения числа отравлений и летальных исходов на 20-50% в зависимости от региона, заявила журналистам глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Сегодня мы можем сказать о его эффективности, о снижении количества погибших от отравлений этанолом… и снижении количества отравлений от 20 до 50% по разным регионам в Российской Федерации", — заявила Попова.

Розничная торговля спиртосодержащей непищевой продукцией была приостановлена на 30 суток с 23 декабря прошлого года после массовых отравления людей в рядя регионов поддельным косметическим средством "Боярышник". Затем действие запрета было продлено еще на 60 суток — до середины апреля, а в конце марта Попова сообщала, что он будет продлен еще на 90 дней.