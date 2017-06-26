Telegram активно используют террористы из Средней Азии, заявил Джабаров

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Мессенджер Telegram активно используется террористическими организациями, особенно он популярен в бывших республиках СССР и, в частности, в республиках Средней Азии, заявил РИА Новости ветеран ФСБ, первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Ранее в понедельник ФСБ сообщило, что террористы на территории России для связи между собой и со своими кураторами из-за границы наиболее активно используют мессенджер Telegram, в частности, им пользовались смертник, его пособники и зарубежный куратор на всех стадиях подготовки теракта в метро Петербурга.

"Действительно, Telegram распространён среди террористических организаций, очень популярен в бывших союзных республиках, в частности, в Средней Азии. Он очень активизировался в последнее время", — заявил Джабаров РИА Новости.

При этом он считает несостоятельными доводы создателя Telegram Павла Дурова, отказывающегося предоставить Роскомнадзору необходимые сведения. "Правила для всех одни, их надо выполнять. Павел Дуров сейчас находится за границей, он должен знать, что на Западе Telegram был бы уже давно заблокирован, сразу после возникновения подозрений в том, что сеть может использоваться террористами для "связи", — сказал Джабаров. Он также назвал "не выдерживающими критики" слова Дурова о том, что требования Роскомнадзора нарушают нормы российской Конституции.

Ранее глава Роскомнадзора Александр Жаров призвал команду Telegram и лично создателя мессенджера Павла Дурова исполнить российское законодательство, предоставив ведомству сведения для внесения в реестр организаторов распространения информации. Жаров отметил, что времени для выполнения требований ведомства остается немного. В случае дальнейшего игнорирования, мессенджер будет заблокирован на территории РФ. Позднее он пояснил, что Роскомнадзор не готов к блокировке Telegram "завтра", однако время ожидания ответа от Дурова исчисляется днями.

Дуров в ответ заявил, что блокировка этого нейтрального к России сервиса не в интересах страны, так как другие подобные мессенджеры — WhatsApp или Facebook Messenger — контролируются США. Он пояснил, что сейчас обмен секретной информацией построен на оконечном шифровании, к которому у владельцев мессенджеров нет и не может быть ключей для расшифровки, эти ключи только на устройствах самих пользователей. Дуров добавил, что "потенциальная блокировка Telegram не усложнит задачи террористов и наркодилеров — в их распоряжении останутся десятки других мессенджеров, построенных на оконечном шифровании (+VPN)". По его словам, "чтобы победить терроризм через блокировки, придется заблокировать интернет". Дуров отметил, что требование Роскомнадзора противоречит 23 статье Конституции РФ, гарантирующей право на тайну переписки.