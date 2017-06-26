В Госдуме поддержали инициативу о наказании за употребление наркотиков

МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Проблема наркомании в России столь серьезна, что необходимо вводить уголовное наказание за употребление запрещенных веществ, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов ("Справедливая Россия").

Согласно результатам опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения, свыше трех четвертей россиян (78 процентов) одобряют идею введения уголовного наказания за употребление наркотиков.

"Скорее всего, думаю, что уголовное наказание вводить надо, уж слишком эта зараза распространилась по России", — сказал Емельянов РИА Новости, комментируя данные социологов.

Депутат привел в качестве примера положительный опыт по борьбе с наркотиками в СССР.

"С другой стороны: нужно вводить наказание как альтернативу принудительному лечению в специальных заведениях, и, может быть, форма отбывания этого наказания – как специальное учреждение, где вы бы добровольно проходили реабилитацию", — добавил парламентарий.

Сейчас за употребление наркотиков россиянам грозит лишь штраф до пяти тысяч рублей или административный арест на срок до 15 суток. Уголовная ответственность наступает лишь в случае хранения крупных партий запрещенных веществ.