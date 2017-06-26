В Госдуме поддержали инициативу о наказании за употребление наркотиков

МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Проблема наркомании в России столь серьезна, что необходимо вводить уголовное наказание за употребление запрещенных веществ, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов ("Справедливая Россия").
"Скорее всего, думаю, что уголовное наказание вводить надо, уж слишком эта зараза распространилась по России", — сказал Емельянов РИА Новости, комментируя данные социологов.
Депутат привел в качестве примера положительный опыт по борьбе с наркотиками в СССР.
"С другой стороны: нужно вводить наказание как альтернативу принудительному лечению в специальных заведениях, и, может быть, форма отбывания этого наказания – как специальное учреждение, где вы бы добровольно проходили реабилитацию", — добавил парламентарий.
Сейчас за употребление наркотиков россиянам грозит лишь штраф до пяти тысяч рублей или административный арест на срок до 15 суток. Уголовная ответственность наступает лишь в случае хранения крупных партий запрещенных веществ.