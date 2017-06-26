Фестиваль садов и цветов пройдет в "Музеоне" с 29 июня по 9 июля

На открытии V Московского международного фестиваля садов и цветов Moscow Flower Show в парке Музеон. Архивное фото

На открытии V Московского международного фестиваля садов и цветов Moscow Flower Show в парке Музеон. Архивное фото

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Миллионы цветов из разных уголков планеты украсят территорию "Музеона" к 29 июня в рамках VI Международного фестиваля Moscow Flower Show, сообщает mos.ru. В этом году темой выставки стала "Жизнь в стиле эко".

Мероприятие в "Музеоне" объединит более 100 специалистов из России, Великобритании, Голландии, Франции и Италии.

В рамках фестиваля пройдет конкурс клумб "Город в цвету", для гостей будут организованы мастер-классы по ландшафтному дизайну и флористики. Кроме того, посетители увидят 30 садов, сделанных по проектам школьников — финалистов общенационального конкурса ландшафтного дизайна и садоводства "Планета цветов".

Moscow Flower Show проводится с 2012 года и является крупнейшим в России международным фестивалем в области садово-паркового искусства и ландшафтного дизайна.