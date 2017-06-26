Сталин возглавил рейтинг выдающихся личностей, обогнав Путина и Пушкина

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Советский лидер Иосиф Сталин занял первое место в рейтинге выдающихся личностей в истории, опередив президента Владимира Путина и поэта Александра Пушкина. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на результаты социологического опроса "Левада-центра".

На первое место Сталина поставили 38% опрошенных. Вторыми по значимости в истории стали Владимир Путин и Александр Пушкин — так считают 34% россиян. Отмечается, что российский президент впервые попал в тройку лидеров подобных опросов, которые проводятся с 1989 года.

Третье место в списке досталось Владимиру Ленину (32%), однако его популярность по сравнению с предыдущими опросами заметно снизилась. Так, например, в 1989 году рейтинг всемирно известного революционера достигал 72%.

В десятку выдающихся личностей также попали Петр I (29%), Юрий Гагарин (20%), Лев Толстой (12%), Георгий Жуков (12%), Екатерина II (11%) и Михаил Лермонтов (11%).

Список замыкает экс-президент СССР Михаил Горбачев (6%), расположившийся на 20-м месте.

В опросе "Левада-центра" приняли участие 1,6 тысячи человек из 137 населенных пунктов. Респондентов опрашивали на дому с 7 по 10 апреля 2017 года.