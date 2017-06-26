Союз добровольцев предложил создать план развития виртуального волонтерства

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Союз добровольцев России (СДР) обратился к вице-премьеру Ольге Голодец с предложением разработать в РФ "дорожную карту" по развитию виртуального волонтерства, которое позволит дистанционно заниматься добровольческой деятельностью активным пользователям, связанным с интернет-средой, и людям с ограниченными физическими возможностями.

Добровольцы в своём обращении ссылаются на данные Gallup International, согласно которым волонтерской деятельностью в России занимаются около 15% трудоспособного населения. В основном это молодежь, по большей части студенты, что объясняется наличием достаточного количества свободного времени и повышенной мобильностью, пояснили в СДР.

"Виртуальное или онлайн-волонтерство даст возможность проявить социальную активность тем, чей профессиональный (жизненный) опыт или стиль жизни связан с интернет-средой, а также людям с ограниченными физическими возможностями", — говорится в обращении к вице-премьеру за подписью сопредседателя координационного совета СДР Анастасии Коротковой, копия которого есть в распоряжении РИА Новости.

Союз добровольцев попросил Голодец "рассмотреть возможность разработки "дорожной карты" (программы) по развитию виртуального волонтерства в России". Союз уточнил, что до сих пор виртуальное волонтерство крайне редко практиковалось в России — существуют лишь отдельные небольшие проекты с участием онлайн-волонтеров.

"Необходимо создание системы/службы, которая будет связывать организации, работающие в нашей стране, с онлайн-волонтёрами, создавать базу для подготовки потенциальных онлайн-волонтеров и площадку для диалога с гражданами, которым необходима помощь", — заявили в организации добровольцев.

Так, многие смогут узнать о возможности заниматься добровольчеством дистанционно и начать работать, вне зависимости от ряда сдерживающих факторов, уточнили в СДР. По их словам, это не только поможет вовлечь в развитие добровольческой деятельности больше людей, "но и практически безошибочно позволит отслеживать статистику волонтерской активности, наиболее актуальных социальных вопросов".

Мировой опыт

Сопредседатель координационного совета СДР Анастасия Короткова отметила, что реализация подобной программы в России позволит сделать волонтерскую деятельность более глобальной.

"Цель виртуального добровольчества вовсе не в том, чтобы заменить штатное волонтерство. Оно, как и привычное добровольчество, основано на человеческом сочувствии и сострадании, стремлении помочь. Более того — онлайн-волонтеры способны оказать огромную поддержку обычному волонтерству за счет расширения границ во всех смыслах", — пояснила Короткова РИА Новости.

На сегодняшний день, уточнила она, в стране нет ни одной организации или службы, которая бы собирала лучшие мировые практики виртуального волонтёрства, вела статистику волонтёрской активности, создавала базу для подготовки потенциальных онлайн-волонтеров и площадку для диалога с гражданами, которым необходима помощь.

Вместе с тем, отметила она, в мировой практике все же есть яркие примеры такой работы, в частности, появившаяся в 2000 году и сразу привлекшая тысячи волонтеров служба виртуального волонтерства ООН, которая раньше была частью NetAid — совместного проекта программы развития ООН и Cisco Systems.

"После трех лет своего существования служба онлайн-волонтёрства ООН переехала на свой собственный домен. У этой службы, которая связывает организации, работающие в развивающихся странах, с онлайн-волонтёрами, есть статистика о том, сколько волонтёров и организаций сотрудничают онлайн благодаря этой программе. По статистике, более 94% организаций и онлайн-волонтёров оценили сотрудничество на "хорошо" и "отлично", — добавила сопредседатель координационного совета СДР.

Президент России Владимир Путин в своем прошлогоднем послании Федеральному собранию РФ заявил о необходимости снять барьеры для развития волонтерства в стране и сформировать план мер по его поддержке. Разработка соответствующего плана уже завершена, документ вскоре должен быть утвержден главой правительства РФ.