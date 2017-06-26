В ТиНАО Москвы появятся 8 новых автобусных маршрутов

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. В Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО) Москвы до конца лета создадут дорожную инфраструктуру для восьми новых автобусных маршрутов. Их общая протяженность составит 51,8 километра. Об этом сообщил официальный портал Мэра Москвы со ссылкой на Комплекса городского хозяйства города.

Новые автобусные маршруты свяжут между собой поселения и деревни в округах, а также помогут местным жителям добираться до Троицка и ближайших железнодорожных станций. Преимущественно автобусы будут ездить по районным дорогам, часть маршрутов пройдет по участкам Киевского и Калужского шоссе.

"В ТиНАО отремонтируют более 320 тысяч квадратных метров дорог и более 14,6 тысячи квадратных метров тротуаров. Территория проезжей части расширится, а для разворота автобусов обустроят специальные просторные площадки", — рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, подчеркнув, что работы по благоустройству ведутся в том числе на участках Киевского и Калужского шоссе.

В округах расширят и отремонтируют дороги, а также благоустроят тротуары, организуют 67 остановок общественного транспорта, а также установят более 800 новых фонарей. Кроме того, будет сделано около 80 наземных пешеходных переходов.