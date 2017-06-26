ВЦИОМ выяснил отношение россиян к идее уголовного наказания за наркоманию

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Свыше трёх четвертей россиян (78%) одобряют идею введения уголовного наказания за употребление наркотиков, показал опрос, проведённый Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в преддверии международного дня борьбы с наркотиками.

"В рамках борьбы с наркоманией россияне допускают даже такую меру, как введение уголовного наказания за употребление наркотиков: "за" высказались более чем три четверти опрошенных (78%)", — говорится в материалах опроса, которые имеются в распоряжении РИА Новости.

Социологи отмечают, что доля поддерживающих такую меру во всех социально-демографических группах превышает 70%, в том числе и среди тех, кто знаком с людьми, употребляющими наркотики. Исключением стали только жители Москвы и Санкт-Петербурга: из них 60% считают такую меру возможной.

Руководитель практики информационной политики и коммуникационных технологий ВЦИОМ Кирилл Родин отметил, что в обществе растет запрос к государству на формирование набора конкретных мер по борьбе с наркоманией и ее профилактике, причём это устойчивый тренд на протяжении уже более 10 лет. По его словам, рост обеспокоенности в первую очередь связан с тем, что россияне в большинстве говорят об усилении тенденции по распространению наркомании.

"Неудивительно, что в этой ситуации формируется установка на ужесточение мер вплоть до введения уголовной ответственности за употребление наркотиков, и любые попытки инспирировать обсуждение темы легализации легких наркотиков встречают единодушную негативную реакцию населения", — пояснил эксперт, комментируя результаты опроса.

Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 20-21 июня 2017 года среди 1,2 тысячи респондентов в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью, статистическая погрешность не превышает 3,5%.