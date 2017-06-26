Россияне склонны считать наркоманию реальной болезнью, выяснил ВЦИОМ

Шприцы в лаборатории по изготовлению синтетических наркотиков, которую ликвидировала милиция Екатеринбурга при содействии сотрудников фонда Город без наркотиков. Архивное фото

Шприцы в лаборатории по изготовлению синтетических наркотиков, которую ликвидировала милиция Екатеринбурга при содействии сотрудников фонда Город без наркотиков. Архивное фото

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Более половины россиян (52%) отметили увеличение доли наркозависимых в последние годы, при этом наши сограждане склонны считать наркоманию скорее не общественной, а реальной болезнью, которая нуждается в лечении, следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Социологи пришли к выводу, что общественное мнение за последние несколько лет изменилось: из категории социальных проблема наркомании перешла в медицинскую сферу.

"Так, 45% наших сограждан сегодня характеризуют наркоманию как болезнь, требующую лечения (в 2014 году с этим мнением соглашался 31%)", — говорится в материалах опроса, которые есть в распоряжении РИА Новости.

Вместе с тем, по данным ВЦИОМ, заметно реже сегодня зависимость от наркотиков относят к "общественным болезням" (28% против 37% в 2014 году). За это время с 28% до 21% уменьшилась и доля тех россиян, кто считает наркозависимых опасными людьми, которых следует изолировать от общества. Как и тремя годами ранее, 3% респондентов назвали употребление наркотиков личным делом каждого, отметив, что не осуждают таких людей.

"По оценкам каждого второго (52%), в последние годы зависимых от наркотиков стало больше, о сокращении числа наркоманов сказали только 18%", — сообщают во ВЦИОМ.

Еще 13% считают, что доля наркозависимых никак не изменилась за эти годы, а 17% опрошенных затруднились оценить ситуацию. О том, что среди их близких и знакомых есть люди, употребляющиеся наркотики, сообщили 12% участников опроса.

Компания "Медиалогия", проведя мониторинг публикаций в российских СМИ за период с 1 января 2012 года по 31 декабря 2016 года, зафиксировала более 5 тысяч сообщений по теме "наркомания" на федеральном телевидении и в прессе. "Пик" упоминаемости приходится на 2012 год (1,3 тысячи сообщений). Исследование проводилось "Медиалогией" по собственной базе СМИ, включающей порядка 41,2 тысячи источников.

Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 20-21 июня среди 1,2 тысячи респондентов в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью, статистическая погрешность не превышает 3,5%.