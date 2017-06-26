Свыше 90% россиян против свободной продажи любых наркотиков, показал опрос

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Подавляющее большинство россиян (93%) против свободной продажи любых наркотических веществ, но каждый десятый респондент в возрасте 18-34 лет, как и 14% жителей столичных городов, допускают легализацию "легких" наркотиков, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

"Любые вещества, причисляемые к наркотическим, не могут и не должны поступать в свободную продажу наряду с табачной или алкогольной продукцией – убеждено подавляющее большинство наших сограждан (93%)", — говорится в материалах ВЦИОМ, которыми располагает РИА Новости.

Допускают легальную реализацию так называемых "мягких" наркотиков лишь 6% россиян в целом, показал опрос. При этом, уточняют социологи, в некоторых группах респондентов эта доля превышает 10%. Так, среди участников опроса в возрасте 18-34 лет допускают легализацию "легких" наркотиков 12-13%, среди жителей столичных городов – 14%, а среди людей, в чьем окружении есть наркоманы, эта доля составляет 12%.

Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 20-21 июня 2017 года среди 1,2 тысячи респондентов в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью, статистическая погрешность не превышает 3,5%.