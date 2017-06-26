Первые в России беспилотные автобусы "MatrЁshka" появятся в кампусе ДВФУ

ВЛАДИВОСТОК, 26 июн — РИА Новости. Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) и "Бакулин Моторс Групп" подписали соглашение о сотрудничестве, согласно которому стороны проведут испытания первого беспилотного автобуса "MatrЁshka" в кампусе вуза на острове Русском во Владивостоке, сообщает ДВФУ.

"MatrЁshka" – это полностью автономный транспорт, разработанный резидентами Сколково. Так как в России пока не установлены нормы для регулирования движения беспилотного транспорта, первые испытания "MatrЁshkи" проводились на закрытых площадках Сколково. Автобус также был представлен в мае на параде ретротехники в Санкт-Петербурге.

"В ДВФУ планируется создание новых лабораторий беспилотных транспортных средств и системы для их испытаний на дорогах общего пользования. Предварительные этапы согласований со всеми заинтересованными инстанциями уже пройдены. Первым совместным проектом станет запуск пилотного маршрута автобуса "MatrЁshka", который будет курсировать по кампусу ДВФУ. Подготовка состоится в июне-августе 2017 года, испытания проведут магистранты вуза и эксперты-разработчики", — говорится в сообщении.

Первый автобус планируется запустить на третьем Восточном экономическом форуме в сентябре.