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Общество

Доктор сказал — в морг. Что делать, если вас обманули в платной клинике

11:2326.06.2017
(обновлено: 11:44 26.06.2017)
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© Fotolia / PhotoSGПрием врача. Архивное фотоПрием врача. Архивное фото
© Fotolia / PhotoSG

МОСКВА, 23 июня — РИА Новости, Антон Размахнин. Платные клиники занимают все больший сегмент рынка медицинских услуг. Туда идут за высоким уровнем сервиса, отсутствием очередей и современными методами лечения. Но, в отличие от, например, магазина или кафе, клиент клиники зачастую не вполне осознает, за что он платит. И это создает отличную почву для разного рода махинаций. О том, что делать, если вы понимаете, что вас обманывают, — в материале РИА Новости.

Не помочь, а заработать

У Андрея С., столичного предпринимателя, попала в больницу 95-летняя мама. Не просто так, по скорой, а в рамках коммерческой программы солидной медицинской компании. Деньги заплатил сразу же: около 20 тысяч рублей за доставку пенсионерки на скорой с дачи, а еще 100 тысяч — так называемый депозит  на лечение.

Частная клиника. Архивное фото
© РИА Новости . Степанова Татьяна
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Через неделю, выписав маму из больницы, Андрей получил калькуляцию на 60 тысяч рублей. Иными словами, примерно 40 тысяч ему должны были вернуть. Но эту бумагу зачем-то забрали в расчетный отдел клиники, где еще через несколько дней огласили окончательную сумму: ровно 100 тысяч 300 рублей. Откуда взялись дополнительные расходы, никто объяснять не собирался…

Итак, что делать, если вы столкнулись с обманом в платных медцентрах? Первый шаг — официальная претензия в адрес учреждения, говорит Владимир Старинский, управляющий партнер коллегии адвокатов "Старинский, Корчаго и партнеры".

В претензии нужно потребовать предоставить как квитанцию, так и обоснование стоимости услуг согласно тарифам. На основании этого ответа можно уже подавать в суд и требовать возврата денег.

Если желаемой реакции не последовало, действия медцентра можно обжаловать в суде как нарушение прав потребителя. "Шансы на благоприятный исход дела очень высоки, — отмечает Старинский. — Особенно если компания не сможет аргументированно доказать правомерность изъятия чека и подтвердить завышенную стоимость услуг. В любом случае следует особо акцентировать внимание на противозаконности факта удержания квитанции организацией".

Основные документы, которые в этом случае нужны пациенту, — это лицензия медучреждения, договор с пациентом, прейскурант тарифов на медуслуги.

Дело поднадзорное

Поскольку речь идет о медицинских услугах, то эта проблема попадает в зону ответственности Росздравнадзора, напоминает адвокат АК "Гражданские компенсации" Ирина Фаст. Именно в надзорные органы следует обращаться параллельно с судом, если претензия не возымела действия.

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"В данной ситуации, возможно, будут выявлены нарушения лицензионных требований медицинской организацией, — отмечает адвокат. — По данному факту будет организована проверка ведомством, и в случае обнаружения нарушений вменены штрафные санкции. В наше время репутация стоит очень дорого, поскольку зарабатывается не одним годом, и каждая уважающая себя компания дорожит этой наработкой".
Призвать к порядку коммерческую клинику можно и по линии Роспотребнадзора. "Так как клиника частная, — рассказал РИА Новости Роман Алёхин, основатель сети салонов ортопедии "Орто-доктор", — только Роспотребнадзор сможет помочь вернуть деньги в случае обмана потребителя". Не лишней будет и подготовка жалобы в прокуратуру, в которой необходимо указать на незаконное поведение медицинской организации и попросить провести соответствующую проверку, говорит Яна Чернобель, адвокат Коллегии адвокатов города Москвы "Барщевский и партнеры".

Полиция на страже

Если конфликт с медучреждением зашел слишком далеко, то можно пустить в дело и Уголовный кодекс, говорит адвокат Сергей Воронин, управляющий партнер конторы "Правовое решение". Дело в том, что такие самопроизвольные "накрутки" цен подпадают под состав статьи 159 УК РФ — "Мошенничество". А значит, пациент может смело обращаться по этому поводу в полицию. Правда, документы на бланках отчетности и чеки должны быть на руках.

Беременная женщина на осмотре у акушера
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"На сегодняшний день в России отмечается увеличение количества дел, связанных с конфликтами пациентов и платных клиник, — отмечает Воронин. — Громких судебных процессов также много. Но большинство споров возникают из-за того, что качество оказанных услуг не соответствует их стоимости или требованиям, прописанным в договоре. Известны случаи, когда на работу в медицинских клиниках нанимают неопытных врачей и специально пытаются раскрутить клиента на дополнительные услуги, которые якобы оплачиваются отдельно, — это уже расценивается как обман".
Клиники, по словам адвоката, боятся обращений клиентов в полицию, поэтому стоит пациентам только припугнуть обращением в правоохранительные органы — и с большой вероятностью возникшая проблема будет решена.

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