Доктор сказал — в морг. Что делать, если вас обманули в платной клинике

МОСКВА, 23 июня — РИА Новости, Антон Размахнин. Платные клиники занимают все больший сегмент рынка медицинских услуг. Туда идут за высоким уровнем сервиса, отсутствием очередей и современными методами лечения. Но, в отличие от, например, магазина или кафе, клиент клиники зачастую не вполне осознает, за что он платит. И это создает отличную почву для разного рода махинаций. О том, что делать, если вы понимаете, что вас обманывают, — в материале РИА Новости.

Не помочь, а заработать

У Андрея С., столичного предпринимателя, попала в больницу 95-летняя мама. Не просто так, по скорой, а в рамках коммерческой программы солидной медицинской компании. Деньги заплатил сразу же: около 20 тысяч рублей за доставку пенсионерки на скорой с дачи, а еще 100 тысяч — так называемый депозит на лечение.

Через неделю, выписав маму из больницы, Андрей получил калькуляцию на 60 тысяч рублей. Иными словами, примерно 40 тысяч ему должны были вернуть. Но эту бумагу зачем-то забрали в расчетный отдел клиники, где еще через несколько дней огласили окончательную сумму: ровно 100 тысяч 300 рублей. Откуда взялись дополнительные расходы, никто объяснять не собирался…

Итак, что делать, если вы столкнулись с обманом в платных медцентрах? Первый шаг — официальная претензия в адрес учреждения, говорит Владимир Старинский, управляющий партнер коллегии адвокатов "Старинский, Корчаго и партнеры".

В претензии нужно потребовать предоставить как квитанцию, так и обоснование стоимости услуг согласно тарифам. На основании этого ответа можно уже подавать в суд и требовать возврата денег.

Если желаемой реакции не последовало, действия медцентра можно обжаловать в суде как нарушение прав потребителя. "Шансы на благоприятный исход дела очень высоки, — отмечает Старинский. — Особенно если компания не сможет аргументированно доказать правомерность изъятия чека и подтвердить завышенную стоимость услуг. В любом случае следует особо акцентировать внимание на противозаконности факта удержания квитанции организацией".

Основные документы, которые в этом случае нужны пациенту, — это лицензия медучреждения, договор с пациентом, прейскурант тарифов на медуслуги.

Дело поднадзорное

Поскольку речь идет о медицинских услугах, то эта проблема попадает в зону ответственности Росздравнадзора, напоминает адвокат АК "Гражданские компенсации" Ирина Фаст. Именно в надзорные органы следует обращаться параллельно с судом, если претензия не возымела действия.

"В данной ситуации, возможно, будут выявлены нарушения лицензионных требований медицинской организацией, — отмечает адвокат. — По данному факту будет организована проверка ведомством, и в случае обнаружения нарушений вменены штрафные санкции. В наше время репутация стоит очень дорого, поскольку зарабатывается не одним годом, и каждая уважающая себя компания дорожит этой наработкой".

Призвать к порядку коммерческую клинику можно и по линии Роспотребнадзора. "Так как клиника частная, — рассказал РИА Новости Роман Алёхин, основатель сети салонов ортопедии "Орто-доктор", — только Роспотребнадзор сможет помочь вернуть деньги в случае обмана потребителя". Не лишней будет и подготовка жалобы в прокуратуру, в которой необходимо указать на незаконное поведение медицинской организации и попросить провести соответствующую проверку, говорит Яна Чернобель, адвокат Коллегии адвокатов города Москвы "Барщевский и партнеры".

Полиция на страже

Если конфликт с медучреждением зашел слишком далеко, то можно пустить в дело и Уголовный кодекс, говорит адвокат Сергей Воронин, управляющий партнер конторы "Правовое решение". Дело в том, что такие самопроизвольные "накрутки" цен подпадают под состав статьи 159 УК РФ — "Мошенничество". А значит, пациент может смело обращаться по этому поводу в полицию. Правда, документы на бланках отчетности и чеки должны быть на руках.

"На сегодняшний день в России отмечается увеличение количества дел, связанных с конфликтами пациентов и платных клиник, — отмечает Воронин. — Громких судебных процессов также много. Но большинство споров возникают из-за того, что качество оказанных услуг не соответствует их стоимости или требованиям, прописанным в договоре. Известны случаи, когда на работу в медицинских клиниках нанимают неопытных врачей и специально пытаются раскрутить клиента на дополнительные услуги, которые якобы оплачиваются отдельно, — это уже расценивается как обман".

Клиники, по словам адвоката, боятся обращений клиентов в полицию, поэтому стоит пациентам только припугнуть обращением в правоохранительные органы — и с большой вероятностью возникшая проблема будет решена.