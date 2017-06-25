КРАСНОДАР, 25 июн — РИА Новости. Следователи начали проверку сообщения о незаконной выдаче золотой медали дочери бывшей чиновницы из Тахтамукайского района Адыгеи, сообщает пресс-служба СУСК по республике.

В среду на торжественном вечере в Тахтамукайском районе республики одна из награжденных выпускниц заявила, что ее одноклассница — дочь чиновника в районной системе образования — незаслуженно получила медаль "За особые успехи в учении". Специальная комиссия минобрнауки республики организовала проверку, результаты которой стали известны в пятницу.

Как сообщили республиканские власти, было установлено, что руководитель управления образования Тахтамукайского района нарушила федеральный закон "О противодействии коррупции", поскольку не сообщила о конфликте интересов в ходе проведения ЕГЭ. Чиновник не имела права находиться в качестве организатора ЕГЭ вне аудитории на том же пункте проведения единого госэкзамена, где сдавала испытания ее дочь. Чиновница уволена приказом главы Тахтамукайского района.

"Проводится проверка по сообщению, распространенному в СМИ, учащейся СОШ №1 Туко Рузанны о незаконной выдаче золотой медали ее однокласснице", — говорится в сообщении СУСК по Адыгее.

Ранее также сообщалось, что выпускница написала заявление о добровольном возврате медали.