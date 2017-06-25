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Общество

В Роскомнадзоре заявили, что до блокировки Telegram остаются считанные дни

Сюжет:
Возможная блокировка Telegram (19)
16:4525.06.2017
(обновлено: 16:47 25.06.2017)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкЛоготип мессенджера Telegram. Архивное фотоЛоготип мессенджера Telegram. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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НОВОСИБИРСК, 25 июн – РИА Новости. Роскомнадзор не готов к блокировке мессенджера Telegram "завтра", однако время ожидания ответа от создателя сервиса Павла Дурова исчисляется днями, сообщил в интервью программе "Итоги недели" на телеканале НТВ глава ведомства Александр Жаров.

Мессенджер Telegram на экране телефона
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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В пятницу утром на сайте ведомства было размещено обращение Жарова, в котором он призвал команду Telegram и лично Дурова исполнить российское законодательство, предоставив сведения для внесения в реестр организаторов распространения информации. Жаров указал, что времени для выполнения требований ведомства остается немного, и в случае дальнейшего игнорирования мессенджер будет заблокирован на территории РФ. Дуров в ответ заявил, что блокировка этого нейтрального к РФ сервиса не в интересах страны, так как другие подобные мессенджеры — Whatsapp или Facebook Messenger — контролируются США. Внятный ответ, предоставит ли Telegram запрашиваемые сведения для недопущения блокировки сервиса в РФ, ведомство так и не получило.

"Мы используем последнюю возможность коммуникации и диалога. Я не могу сказать, что мы готовы и будем блокировать Telegram завтра, но я повторяю, что время ограничено, оно исчисляется днями, и мы будем в эти дни ждать ответа Павла Дурова", — сказал Жаров, говоря о пессимистичном варианте развития событий.

Основатель Вконтакте Павел Дуров. Архивное фото
© AP Photo / Roman Kulik
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По словам Жарова, в случае ответа Дурова Роскомнадзор готов внести мессенджер Telegram в реестр организаторов распространения информации. "При оптимистическом варианте — он отвечает, мы вносим мессенджер Telegram в реестр организаторов распространения информации, и на этом работа Роскомнадзора заканчивается. Павел Владимирович продемонстрировал, что он готов работать в российском правовом поле, ну и пока все", — отметил глава ведомства.

Как пояснил Жаров, спецслужбы неоднократно сигнализировали, что Telegram является если не основным, то одним из основных каналов коммуникаций для террористов. "Они сами в ходе следственных действий, как говорят спецслужбы, подтверждают, что когда они готовят теракт, они готовятся именно через Telegram, и в ходе проведения терактов также идет координация через Telegram. С чем это связано? Информация внутри Telegram шифруется, и проникнуть в нее мгновенно при отсутствии ключей для дешифрации этой информации ни одной спецслужбе еще не удавалось – это очень сложно. И, соответственно, нежелание господина Дурова предоставить ключи от этой информации всем спецслужбам мира, насколько я знаю, это так, позволяет террористам по-прежнему безнаказанно убивать людей с использованием этого канала коммуникаций", — заявил он.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Астафьев
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По мнению Жарова, основатель сервиса Telegram "последовательно и системно демонстрирует правовой нигилизм", и социальную сеть "ВКонтакте" изначально он создавал как "абсолютно пиратскую".

"Надо понимать, что "ВКонтакте" у нас самый популярный ресурс, и им пользуются десятки миллионов людей. Именно "ВКонтакте" и Telegram, так сказать, "полетели", то есть приобрели миллионы пользователей, но именно это говорит, что, подвергая риску жизни миллионов людей, не обращая внимания, что в результате твоих действий и нежелания соблюдать законы любой страны десятки миллионов граждан во всем мире, которые пользуются твоими продуктами, могут его лишиться – это абсолютно волюнтаристская позиция, которую очень сложно понять, если ты крупный бизнесмен", — добавил глава Роскомнадзора.

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