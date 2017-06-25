Участники АРХИлагеря посетили усадьбу Андрея Сытина

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Для московских школьников провели экскурсию по усадьбе Андрея Сытина, объекту культурного наследия города, сообщает портал правительства Москвы. В мероприятии приняли участие подростки от 11 до 17 лет.

Встреча прошла в рамках летней культурно-образовательной программы АРХИлагерь, организованной Музеем архитектуры имени А.В. Щусева, при поддержке Департамента культурного наследия Москвы.

"Развивать у детей понимание ценности культурного наследия, воспитывать бережное отношение к нему, значимо как для духовно-нравственного становления личности, так и для сохранения самих памятников культуры. Ведь именно им, сегодняшним школьникам, в недалеком будущем мы будем передавать эстафету заботы и ответственности за наше культурное наследие"", — отметил руководитель Департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

В 2017 году программа детского АРХИлагеря посвящена архитектуре русской усадьбы. Для школьников проводят экскурсии и лекции об известных домах Москвы и области, принадлежащих знатным горожанам.

Усадьба Сытина является одним из немногих хорошо сохранившихся памятников деревянного зодчества московского классицизма. Одноэтажный дом с цокольным этажом принадлежал капралу Измайловского полка Андрею Сытину. Историческую ценность в здании представляют лестницы, фасады, декоративное оформление комнат.