Youtube, бессмысленный и беспощадный: самые странные вирусные видео

Мультипликатор и режиссер Дэвид Левандовски, принимавший участие в работе над такими фильмами, как "Трон: Наследие" и "Обливион", накануне, после трех лет затишья, вернулся с новым вирусным роликом про гуттаперчевых человечков. Чудаковатые и несуразные персонажи, несмотря на свою странность, полюбились миллионам интернет-пользователей. Редакция РИА Новости вспомнила несколько других не менее странных видео — иногда забавных, а иногда — жутковатых. Проголосуйте за понравившийся ролик, нажав стрелку слева.