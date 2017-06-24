Путин пожелал детям сохранить дружбу, которую они заведут в детском лагере

ГУРЗУФ, 24 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин пожелал детям, отдыхающим в лагере "Артек", чтобы дружба, которую они здесь заведут, и "высокое звание артековцев" сопровождала их всю жизнь.

"Артек" многое дает. Он учит приобретать новые знания. И мне бы очень хотелось, чтобы эти знания, эти навыки и это высокое звание "артековец", дружба, которую вы здесь приобретете, сопровождала вас всю вашу жизнь", — сказал президент на церемонии открытия седьмой смены международного детского центра "Артек", посвященной американской школьнице Саманте Смит.

Путин поздравил детей с началом новой смены. Он напомнил, что "Артек" создавался в 1925 году как международный лагерь, куда приезжали дети не только из всех республик бывшего Советского Союза, но и из других стран.

"Артек" переживал в последние годы достаточно сложные времена, но сейчас он возрождается именно как международный лагерь", — добавил президент.

Он отметил, что в "Артек" всегда приезжали "самые лучшие из нашей страны и из-за рубежа". "Я знаю, что вас здесь учат главному — учат дружить. И я вас призывают именно к этому. Откуда бы не приезжали ваши сверстники, вы всегда должны знать, что это ваши друзья", — подчеркнул Путин.

Когда президент закончил свою речь, дети, собравшиеся на открытой сцене для участия в церемонии, дружно зааплодировали и несколько раз проскандировали стройное "спасибо".

Перед посещением церемонии Путин прогулялся по парковой зоне "Артека", осмотрел скалодром и канатный парк. Затем директор лагеря Алексей Каспржак показал президенту Аллею героев, где установлены бюсты "артековцев-героев", участвовавших в Великой Отечественной войне. Директор лагеря пояснил, что эти бюсты были изготовлены 25 лет назад, но так и не были установлены. Нынешнее руководство лагеря приняло решение эту аллею установить.