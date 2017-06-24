США
24.0624 июня17:33МСК
USD59.66-0.49
EUR66.68-0.47
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Общество

Путин рассказал о нелегальной разведке и своей работе в КГБ

17:0724.06.2017
(обновлено: 17:09 24.06.2017)
054951
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин. Архивное фотоПрезидент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что его работа в КГБ была связана с нелегальной разведкой. Комментарий главы государства приводит сайт "Вести.ru".

Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Путин рассказал, что его работа в КГБ была связана с нелегальной разведкой
"Вся моя работа в органах внешней разведки СССР была связана не просто со Службой внешней разведки, а именно с нелегальной разведкой", — сказал Путин ведущему телеканалу "Россия 1" Сергею Брилеву. Телеканал подготовил специальный репортаж к 95-летию управления "С" СВР, занимающегося нелегальной разведкой.

Путин в 1985-1990 годах работал в ГДР по линии Первого главного управления КГБ, которое отвечало за внешнюю разведку, и был директором Дома дружбы СССР-ГДР в Дрездене.

Уникальные люди

По словам президента, разведчики-нелегалы — "люди особые, особого качества, особых убеждений, это люди особого склада характера".

"Отказаться от своей текущей жизни, отказаться от своих близких, от родных и покинуть страну на многие-многие годы, посвятить свою жизнь служению Отечеству не каждый может. Это могут только избранные. Говорю это безо всякого без преувеличения. Вот с таким подходом к делу, с таким подходом к стране, к своему народу живут сотрудники нелегальной разведки. Это уникальные люди", — отметил президент.

Он также пожелал действующим российским разведчикам счастья и благополучия.

Путин рассказал, что очень хорошо помнит разговор с одним из своих бывших коллег, который отдал нелегальной работе много лет.

Штаб-квартира НАТО в Брюсселе. Архивное фото
© AFP 2017 / Pool/Virginia Mayo
Ветеран нелегальной разведки рассказал, как НАТО хотела "расчленить" Россию
"И вернувшись, он работал со мной, с начинающим сотрудником органов безопасности, начинающим сотрудником разведки. Я его тогда спросил: "Сан Саныч, вот вы столько проработали, а теперь здесь, вместе со мной, это как, нормально? Вы же, в принципе, на многое могли рассчитывать, на большее?" — сказал Путин.

Коллега ответил, что мог занимать другую позицию, так как Центр предлагал это сделать, но не захотел. Он объяснил, что считает наградой для себя то, что страна доверила ему выполнять функцию, которую кроме него никто не может исполнить. "Это и есть самая большая награда, которую я заработал, и я должен за это Родину благодарить", — привел слова коллеги Путин.

скачать видеоскопировать ссылкуполучить код
© Ruptly
Путин подарил бывшему шефу выпущенную в день его рождения газету "Правда"

Пришел в КГБ с улицы

На этой неделе на встрече с классными руководителями выпускных классов президент уже вспоминал о своей работе в КГБ. Тогда он рассказал, как решил стать разведчиком.

Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Путин рассказал, как решил стать разведчиком
"Я просто пошел в приемную КГБ СССР. С улицы, у меня же рабочая семья, связей не было. Куда мне идти? Я пошел в приемную прямо", — сказал Путин. По его словам, в Комитете госбезопасности ему посоветовали сначала закончить вуз и получить юридическое образование.

"С этого момента я перестал заниматься физикой, химией, математикой. Просто перестал", — отметил президент и добавил, что в итоге поступил на юрфак.

"Но до этого я хотел быть летчиком. Я пошел в летное училище, походил по коридорам, посмотрел. Потом я представил себе, как будет складываться моя жизнь", — сказал он. По словам Путина, в итоге он понял, что ему это будет неинтересно.

Единицы знают их имена

Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Директор СВР рассказал о работе нелегальных разведчиков
Во время эфира программы "Субботний вечер" Брилев также поговорил о работе разведчеков-нелегалов с директором СВР Сергеем Нарышкиным, в частности, спросил у него, сколько таких специалистов задействовано сейчас.

"Это, конечно, информация секретная, деликатная… Их столько, сколько необходимо для решения поставленных перед Службой внешней разведки задач", — ответил директор СВР.

Нарышкин подчеркнул, что управление "С" — "наиболее засекреченное".

"Конечно, единицы и в управлении "С" знают настоящие имена (нелегалов) или имена, под которыми сотрудники выполняют свое задание за границей. Каждый имеет свой псевдоним. Даже по внутреннему телефону я об этом не говорю, это делается в режиме личной встречи с тем или иным руководителем", — рассказал Нарышкин.

"Вживание" требует знания деталей

В съемках репортажа, показанного "Россией 1", участвовал ветеран нелегальной разведки, который добывал особо секретные документы НАТО. Лицо разведчика не было показано, а голос был изменен. В репортаже его назвали "Павлом Андреевичем" — по имени главного героя знаменитого советского сериала о разведке "Адъютант его превосходительства".

Здание штаб-квартиры СВР в Москве. Архивное фото
CC BY-SA 2.0 / Alex Saveliev / Some Moscow buildings
Ветеран российской разведки рассказал о подготовке нелегальных разведчиков
Он рассказал о планах, которые содержались в добытых им документах НАТО. Там говорилось, что развал СССР — это только первый этап, за которым должно было последовать создание северо-волжской, затем средне-волжской республики, а после предполагалось "всю Россию свести до уровня и размеров московского княжества".

"Такие документы есть. И они находятся в архиве нашей службы", — добавил разведчик.

"Павел Андреевич" также рассказал о подготовке разведчиков-нелегалов, отметив, что среди них есть как гуманитарии, так и технари — инженеры авиационной промышленности, инженеры-физики, химики. В любом случае сотрудник должен свободно владеть несколькими языками.

"Вживание" в образ гражданина той или иной страны, в которой работает разведчик-нелегал, требует знания мельчайших деталей. "Какие мама мне песенка пела на ночь, какие стишки я учил в школе", — сказал "Павел Андреевич".

Комментировать
+
Общество
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена