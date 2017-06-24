Путин рассказал о нелегальной разведке и своей работе в КГБ

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что его работа в КГБ была связана с нелегальной разведкой. Комментарий главы государства приводит сайт "Вести.ru".

"Вся моя работа в органах внешней разведки СССР была связана не просто со Службой внешней разведки, а именно с нелегальной разведкой", — сказал Путин ведущему телеканалу "Россия 1" Сергею Брилеву. Телеканал подготовил специальный репортаж к 95-летию управления "С" СВР, занимающегося нелегальной разведкой.

Путин в 1985-1990 годах работал в ГДР по линии Первого главного управления КГБ, которое отвечало за внешнюю разведку, и был директором Дома дружбы СССР-ГДР в Дрездене.

Уникальные люди

По словам президента, разведчики-нелегалы — "люди особые, особого качества, особых убеждений, это люди особого склада характера".

"Отказаться от своей текущей жизни, отказаться от своих близких, от родных и покинуть страну на многие-многие годы, посвятить свою жизнь служению Отечеству не каждый может. Это могут только избранные. Говорю это безо всякого без преувеличения. Вот с таким подходом к делу, с таким подходом к стране, к своему народу живут сотрудники нелегальной разведки. Это уникальные люди", — отметил президент.

Он также пожелал действующим российским разведчикам счастья и благополучия.

Путин рассказал, что очень хорошо помнит разговор с одним из своих бывших коллег, который отдал нелегальной работе много лет.

"И вернувшись, он работал со мной, с начинающим сотрудником органов безопасности, начинающим сотрудником разведки. Я его тогда спросил: "Сан Саныч, вот вы столько проработали, а теперь здесь, вместе со мной, это как, нормально? Вы же, в принципе, на многое могли рассчитывать, на большее?" — сказал Путин.

Коллега ответил, что мог занимать другую позицию, так как Центр предлагал это сделать, но не захотел. Он объяснил, что считает наградой для себя то, что страна доверила ему выполнять функцию, которую кроме него никто не может исполнить. "Это и есть самая большая награда, которую я заработал, и я должен за это Родину благодарить", — привел слова коллеги Путин.

Пришел в КГБ с улицы

На этой неделе на встрече с классными руководителями выпускных классов президент уже вспоминал о своей работе в КГБ. Тогда он рассказал, как решил стать разведчиком.

"Я просто пошел в приемную КГБ СССР. С улицы, у меня же рабочая семья, связей не было. Куда мне идти? Я пошел в приемную прямо", — сказал Путин. По его словам, в Комитете госбезопасности ему посоветовали сначала закончить вуз и получить юридическое образование.

"С этого момента я перестал заниматься физикой, химией, математикой. Просто перестал", — отметил президент и добавил, что в итоге поступил на юрфак.

"Но до этого я хотел быть летчиком. Я пошел в летное училище, походил по коридорам, посмотрел. Потом я представил себе, как будет складываться моя жизнь", — сказал он. По словам Путина, в итоге он понял, что ему это будет неинтересно.

Единицы знают их имена

Во время эфира программы "Субботний вечер" Брилев также поговорил о работе разведчеков-нелегалов с директором СВР Сергеем Нарышкиным, в частности, спросил у него, сколько таких специалистов задействовано сейчас.

"Это, конечно, информация секретная, деликатная… Их столько, сколько необходимо для решения поставленных перед Службой внешней разведки задач", — ответил директор СВР.

Нарышкин подчеркнул, что управление "С" — "наиболее засекреченное".

"Конечно, единицы и в управлении "С" знают настоящие имена (нелегалов) или имена, под которыми сотрудники выполняют свое задание за границей. Каждый имеет свой псевдоним. Даже по внутреннему телефону я об этом не говорю, это делается в режиме личной встречи с тем или иным руководителем", — рассказал Нарышкин.

"Вживание" требует знания деталей

В съемках репортажа, показанного "Россией 1", участвовал ветеран нелегальной разведки, который добывал особо секретные документы НАТО. Лицо разведчика не было показано, а голос был изменен. В репортаже его назвали "Павлом Андреевичем" — по имени главного героя знаменитого советского сериала о разведке "Адъютант его превосходительства".

Он рассказал о планах, которые содержались в добытых им документах НАТО. Там говорилось, что развал СССР — это только первый этап, за которым должно было последовать создание северо-волжской, затем средне-волжской республики, а после предполагалось "всю Россию свести до уровня и размеров московского княжества".

"Такие документы есть. И они находятся в архиве нашей службы", — добавил разведчик.

"Павел Андреевич" также рассказал о подготовке разведчиков-нелегалов, отметив, что среди них есть как гуманитарии, так и технари — инженеры авиационной промышленности, инженеры-физики, химики. В любом случае сотрудник должен свободно владеть несколькими языками.

"Вживание" в образ гражданина той или иной страны, в которой работает разведчик-нелегал, требует знания мельчайших деталей. "Какие мама мне песенка пела на ночь, какие стишки я учил в школе", — сказал "Павел Андреевич".