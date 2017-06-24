Путин рассказал о нелегальной разведке и своей работе в КГБ

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что его работа в КГБ была связана с нелегальной разведкой. Комментарий главы государства приводит сайт "Вести.ru".
Путин в 1985-1990 годах работал в ГДР по линии Первого главного управления КГБ, которое отвечало за внешнюю разведку, и был директором Дома дружбы СССР-ГДР в Дрездене.
Уникальные люди
По словам президента, разведчики-нелегалы — "люди особые, особого качества, особых убеждений, это люди особого склада характера".
"Отказаться от своей текущей жизни, отказаться от своих близких, от родных и покинуть страну на многие-многие годы, посвятить свою жизнь служению Отечеству не каждый может. Это могут только избранные. Говорю это безо всякого без преувеличения. Вот с таким подходом к делу, с таким подходом к стране, к своему народу живут сотрудники нелегальной разведки. Это уникальные люди", — отметил президент.
Он также пожелал действующим российским разведчикам счастья и благополучия.
Путин рассказал, что очень хорошо помнит разговор с одним из своих бывших коллег, который отдал нелегальной работе много лет.
Коллега ответил, что мог занимать другую позицию, так как Центр предлагал это сделать, но не захотел. Он объяснил, что считает наградой для себя то, что страна доверила ему выполнять функцию, которую кроме него никто не может исполнить. "Это и есть самая большая награда, которую я заработал, и я должен за это Родину благодарить", — привел слова коллеги Путин.
Пришел в КГБ с улицы
На этой неделе на встрече с классными руководителями выпускных классов президент уже вспоминал о своей работе в КГБ. Тогда он рассказал, как решил стать разведчиком.
"С этого момента я перестал заниматься физикой, химией, математикой. Просто перестал", — отметил президент и добавил, что в итоге поступил на юрфак.
"Но до этого я хотел быть летчиком. Я пошел в летное училище, походил по коридорам, посмотрел. Потом я представил себе, как будет складываться моя жизнь", — сказал он. По словам Путина, в итоге он понял, что ему это будет неинтересно.
Единицы знают их имена
"Это, конечно, информация секретная, деликатная… Их столько, сколько необходимо для решения поставленных перед Службой внешней разведки задач", — ответил директор СВР.
Нарышкин подчеркнул, что управление "С" — "наиболее засекреченное".
"Конечно, единицы и в управлении "С" знают настоящие имена (нелегалов) или имена, под которыми сотрудники выполняют свое задание за границей. Каждый имеет свой псевдоним. Даже по внутреннему телефону я об этом не говорю, это делается в режиме личной встречи с тем или иным руководителем", — рассказал Нарышкин.
"Вживание" требует знания деталей
В съемках репортажа, показанного "Россией 1", участвовал ветеран нелегальной разведки, который добывал особо секретные документы НАТО. Лицо разведчика не было показано, а голос был изменен. В репортаже его назвали "Павлом Андреевичем" — по имени главного героя знаменитого советского сериала о разведке "Адъютант его превосходительства".
"Такие документы есть. И они находятся в архиве нашей службы", — добавил разведчик.
"Павел Андреевич" также рассказал о подготовке разведчиков-нелегалов, отметив, что среди них есть как гуманитарии, так и технари — инженеры авиационной промышленности, инженеры-физики, химики. В любом случае сотрудник должен свободно владеть несколькими языками.
"Вживание" в образ гражданина той или иной страны, в которой работает разведчик-нелегал, требует знания мельчайших деталей. "Какие мама мне песенка пела на ночь, какие стишки я учил в школе", — сказал "Павел Андреевич".