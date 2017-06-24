Путин раскритиковал любителей вина: спортсменам больше нравится кефир и сок

Президент РФ Владимир Путин во время посещения международного детского центра Артек в Крыму. 24 июня 2017

Президент РФ Владимир Путин во время посещения международного детского центра Артек в Крыму. 24 июня 2017

ГУРЗУФ, 24 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин раскритиковал любителей вина, заявив, что спортсменам больше нравится кефир, кисель и сок.

Артековцы в ходе общения с президентом рассказали, что дети из лагеря часто выезжают на экскурсии, в том числе в Массандру.

"В Массандре вы что делаете там? На винзавод ходите?" — спросил Путин. Дети ответили утвердительно. Президент спросил у организаторов, что дети там делают.

"Кстати на прошлую смену приезжал артековец, который здесь был 9 мая 1945 года, ему 87 лет. И он когда делился воспоминанием, он сказал следующее: я запомнил 9 мая по вкусу белого муската красного камня", — пояснил директор МДЦ "Артек" Алексей Каспржак.

"Знаете что, Алексей, хочу сказать. Мы здесь почти все спортсмены. Нам больше нравится вкус киселя, сока, кефира, а мускатный камень вы уж сами там употребляйте", — сказал Путин.

"Нет, мы не употребляем", — ответил Каспржак.

"Нюхаете что ли вы?" — переспросил президент.

"Нет, Массандра — это наш тематический партнёр, в котором дети видят лозу, дети собирают виноград, дети понимают, как происходит процесс закладки, сбора винограда, они также ездят на лавандовые поля", — пояснил директор "Артека".