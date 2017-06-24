Путин рассказал, как правильно писать статьи журналистам

ГУРЗУФ, 24 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во время встречи с артековцами обсудил принципы работы журналистов.

Во время общения с артековцами, который проходил в МДЦ "Артек" в Гурзуфе, Таня из Донецка рассказала, что она попала в медиаотряд, где им дают интересные задания.

"Смотри, здесь очень много журналистов. Как ты думаешь, чем они могли бы тебе помочь, тебе и другим ребятам, которые из других отрядов здесь сейчас отдыхают?" — спросил президент девочку.

"Я думаю, они бы смогли нам рассказать о том, как правильно писать статьи, как правильно, под каким углом снимать репортажи, я думаю, это очень полезный и интересный опыт", — ответила Таня Бондарь.

"По каким критериям оценивать события, вот мне кажется это очень важно. Может быть, это самое главное, правда? И делать так, чтобы вот как здесь одна (участница встречи – ред.) из Артека сказала, чтобы было не обидно тем, в отношении кого они делают и пишут свои репортажи, да?" — добавил Путин.

"Да, я считаю, что это тоже очень важно", — согласилась девочка.

"Ну вот, у нас есть общий подход, по-моему, весьма конструктивный к этому виду деятельности", — подытожил президент.