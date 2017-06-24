Пригожин обвинил Киев в вымогательстве миллиона долларов

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Российский продюсер Иосиф Пригожин обвинил украинские власти в вымогательстве взятки. Об этом он рассказал в эфире программы "Пресс-конференция со Стасом Натанзоном" на канале "Россия-24".

По словам продюсера, ему позвонили из Киева и предложили заплатить миллион долларов за то, чтобы его не вносили в так называемый "чёрный список".

"Для них это бизнес. Просили миллион долларов. Если бы мы заплатили, не под какие санкции мы бы не попали", — добавил Пригожин.

В прошлом году министерство культуры Украины обнародовало "черный список" российских деятелей культуры, которые, по мнению украинских властей, "создают угрозу национальной безопасности" страны. Иосиф Пригожин попал в этот список вместе с супругой певицей Валерий и многими другими российскими деятелями культуры.