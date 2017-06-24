Путин прибыл с визитом в "Артек"

ГУРЗУФ, 24 июн – РИА Новости. Президент России Владимир Путин прибыл в детский центр "Артек". По прибытию Путин осмотрел макет международного детского центра "Артек".

Путин также ознакомится с результатами реконструкции объектов инфраструктуры лагеря, проводимой с 2014 года, и осмотрит ход работ по строительству лагеря "Солнечный".

Седьмая смена "Артека" в 2017 года посвящена самой знаменитой артековке в мире — американской школьнице Саманте Смит. В 80-е годы во время холодной войны "Артек" принимает сотни детей из разных стран, но наиболее известным он становится после приезда американской школьницы из штата Мэн — Саманты Рид Смит. Ее визит в лагерь стал возможен после письма руководителю СССР Юрию Андропову. Андропов в ответ на письмо девочки пригласил Саманту в "Артек", чтобы она могла убедиться в миролюбии советских людей. Смит посетила лагерь в 1983 году.

Ранее президент находился в Крымском федеральном округе с рабочей поездкой в марте 2016 года. В ходе поездки Путин осмотрел площадку строительства участка Керченского моста, пообщался со строителями и провел совещание по социально-экономическому развитию Крымского федерального округа.

"Артек" является крупнейшим детским лагерем в мире по количеству зачисляемых на обучение детей в год и состоит из девяти восстановленных лагерей. По результатам Всероссийского рейтинга детских лагерей 2016, 2017 годов центр признан лучшим в России.

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