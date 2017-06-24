Более 11 миллиардов рублей потрачено на реконструкцию и капремонт "Артека"
08:4424.06.2017
(обновлено: 08:45 24.06.2017)
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Более 11 млрд руб потрачено к настоящему времени на реконструкцию и капитальный ремонт международного детского центра "Артек", говорится в материалах к поездке президента РФ Владимира Путина в Крым.
Глобальная реконструкция "Артека" началась в конце 2014 года. К 90-летнему юбилею "Артека" к началу первой летней смены отремонтировали шесть лагерей, входящих в состав детского центра: "Лазурный", "Янтарный", "Хрустальный", "Морской", "Речной" и "Озерный". Реконструкция "Артека" продлится до 2020 года, на эти цели планируется направить 17 миллиардов рублей.
"К настоящему моменту на реконструкцию и капитальный ремонт (МДЦ "Артек") затрачено более 11 миллиардов рублей", — следует из материалов.
Путин в субботу посетит Крым и побывает в "Артеке", где ознакомится с результатами реконструкции и откроет седьмую смену года, посвященную американской школьнице Саманте Смит, которой удалось побывать в советском пионерлагере во время холодной войны в 1980-х годах.
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Второй всероссийский сбор юных моряков "Дорога в море" проходит в "Артеке" с 4 по 25 мая.
В сборе получили право участвовать победители конкурсов из 50 клубов юных моряков - всего 300 юнг из 32 регионов России.
От каждого клуба приехала команда из шести юнг, отобранных на основании оценки их знаний и навыков по морскому делу, истории флота и физической подготовки.
Юные моряки в "Артеке" изучали строение шлюпки ЯЛ-6, швертбота "Оптимист" и яхты океанского класса "Бавария-47".
За время смены юнгам прочитали курс лекций по истории флота.
Участники сбора в качестве тренировки ходили на веслах и под парусом в артековской бухте.
Наиболее подготовленные юнги занимались по программе "Рулевой шлюпки".
Юные моряки за время сбора научились вязать морские узлы и овладели семафорной азбукой.
Участники сбора в яхтенной мастерской собрали два швербота "Оптимист", которые будут переданы в состав Детской морской флотилии "Артека".
Главным итогом сборов стали масштабные соревнования по морскому многоборью "Морская зарница", гребная и парусная регаты, которые определили лучших среди юных моряков России.
Организаторами всероссийских сборов выступили Главное командование ВМФ, региональная общественная организация "Морская молодежная лига" и "Артек".
Помогали организовывать и проводить мероприятия сбора моряки-черноморцы.
Президент "Молодежной морской Лиги" Сергей Вьюгин считает, что подобные сборы очень важны для многих детей из российских регионов, занимающихся в клубах юных моряков и готовых связать свою жизнь с морскими профессиями, которые никогда не видели моря.
Участники парусной регаты морской флотилии "Артека", прошедшей в рамках второго Всероссийского сбора юных моряков "Дорога в море".