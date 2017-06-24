США
24.0624 июня08:49МСК
USD59.66-0.49
EUR66.68-0.47
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Общество

Более 11 миллиардов рублей потрачено на реконструкцию и капремонт "Артека"

08:4424.06.2017
(обновлено: 08:45 24.06.2017)
0370
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкМеждународный детский центр Артек в Крыму. Архивное фотоМеждународный детский центр Артек в Крыму. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Более 11 млрд руб потрачено к настоящему времени на реконструкцию и капитальный ремонт международного детского центра "Артек", говорится в материалах к поездке президента РФ Владимира Путина в Крым.

Международный детский центр Артек в Крыму. Архивное фото
© РИА Новости / Юрий Лашов
Перейти в фотобанк
Матвиенко рассказала, повлияли ли санкции на работу "Артека"
Глобальная реконструкция "Артека" началась в конце 2014 года. К 90-летнему юбилею "Артека" к началу первой летней смены отремонтировали шесть лагерей, входящих в состав детского центра: "Лазурный", "Янтарный", "Хрустальный", "Морской", "Речной" и "Озерный". Реконструкция "Артека" продлится до 2020 года, на эти цели планируется направить 17 миллиардов рублей.

"К настоящему моменту на реконструкцию и капитальный ремонт (МДЦ "Артек") затрачено более 11 миллиардов рублей", — следует из материалов.

Путин в субботу посетит Крым и побывает в "Артеке", где ознакомится с результатами реконструкции и откроет седьмую смену года, посвященную американской школьнице Саманте Смит, которой удалось побывать в советском пионерлагере во время холодной войны в 1980-х годах.

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>

Соревнования юнг в "Артеке"
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкВторой всероссийский сбор юных моряков "Дорога в море" проходит в "Артеке" с 4 по 25 мая.Участник соревнований морской флотилии Артека в рамках II Всероссийского сбора юных моряков Дорога в море
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Второй всероссийский сбор юных моряков "Дорога в море" проходит в "Артеке" с 4 по 25 мая.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкВ сборе получили право участвовать победители конкурсов из 50 клубов юных моряков - всего 300 юнг из 32 регионов России.Участники соревнований морской флотилии Артека в рамках II Всероссийского сбора юных моряков Дорога в море
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
В сборе получили право участвовать победители конкурсов из 50 клубов юных моряков - всего 300 юнг из 32 регионов России.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкОт каждого клуба приехала команда из шести юнг, отобранных на основании оценки их знаний и навыков по морскому делу, истории флота и физической подготовки.Участники соревнований морской флотилии Артека в рамках II Всероссийского сбора юных моряков Дорога в море
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
От каждого клуба приехала команда из шести юнг, отобранных на основании оценки их знаний и навыков по морскому делу, истории флота и физической подготовки.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкЮные моряки в "Артеке" изучали строение шлюпки ЯЛ-6, швертбота "Оптимист" и яхты океанского класса "Бавария-47".Участники соревнований морской флотилии Артека в рамках II Всероссийского сбора юных моряков Дорога в море
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Юные моряки в "Артеке" изучали строение шлюпки ЯЛ-6, швертбота "Оптимист" и яхты океанского класса "Бавария-47".
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкЗа время смены юнгам прочитали курс лекций по истории флота.Участники соревнований морской флотилии Артека в рамках II Всероссийского сбора юных моряков Дорога в море
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
За время смены юнгам прочитали курс лекций по истории флота.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкУчастники сбора в качестве тренировки ходили на веслах и под парусом в артековской бухте.Участник соревнований морской флотилии Артека в рамках II Всероссийского сбора юных моряков Дорога в море
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Участники сбора в качестве тренировки ходили на веслах и под парусом в артековской бухте.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкНаиболее подготовленные юнги занимались по программе "Рулевой шлюпки".Участники соревнований морской флотилии Артека в рамках II Всероссийского сбора юных моряков Дорога в море
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Наиболее подготовленные юнги занимались по программе "Рулевой шлюпки".
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкЮные моряки за время сбора научились вязать морские узлы и овладели семафорной азбукой.Участники соревнований морской флотилии Артека в рамках II Всероссийского сбора юных моряков Дорога в море
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Юные моряки за время сбора научились вязать морские узлы и овладели семафорной азбукой.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкУчастники сбора в яхтенной мастерской собрали два швербота "Оптимист", которые будут переданы в состав Детской морской флотилии "Артека".Участник соревнований морской флотилии Артека в рамках II Всероссийского сбора юных моряков Дорога в море
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Участники сбора в яхтенной мастерской собрали два швербота "Оптимист", которые будут переданы в состав Детской морской флотилии "Артека".
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкГлавным итогом сборов стали масштабные соревнования по морскому многоборью "Морская зарница", гребная и парусная регаты, которые определили лучших среди юных моряков России.Участники соревнований морской флотилии Артека в рамках II Всероссийского сбора юных моряков Дорога в море
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Главным итогом сборов стали масштабные соревнования по морскому многоборью "Морская зарница", гребная и парусная регаты, которые определили лучших среди юных моряков России.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкОрганизаторами всероссийских сборов выступили Главное командование ВМФ, региональная общественная организация "Морская молодежная лига" и "Артек".Участники соревнований морской флотилии Артека в рамках II Всероссийского сбора юных моряков Дорога в море
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Организаторами всероссийских сборов выступили Главное командование ВМФ, региональная общественная организация "Морская молодежная лига" и "Артек".
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкПомогали организовывать и проводить мероприятия сбора моряки-черноморцы.Участники соревнований морской флотилии Артека в рамках II Всероссийского сбора юных моряков Дорога в море
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Помогали организовывать и проводить мероприятия сбора моряки-черноморцы.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкПрезидент "Молодежной морской Лиги" Сергей Вьюгин считает, что подобные сборы очень важны для многих детей из российских регионов, занимающихся в клубах юных моряков и готовых связать свою жизнь с морскими профессиями, которые никогда не видели моря.Юный участник соревнований морской флотилии Артека в рамках II Всероссийского сбора юных моряков Дорога в море
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Президент "Молодежной морской Лиги" Сергей Вьюгин считает, что подобные сборы очень важны для многих детей из российских регионов, занимающихся в клубах юных моряков и готовых связать свою жизнь с морскими профессиями, которые никогда не видели моря.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкУчастники парусной регаты морской флотилии "Артека", прошедшей в рамках второго Всероссийского сбора юных моряков "Дорога в море".Участники соревнований морской флотилии Артека в рамках II Всероссийского сбора юных моряков Дорога в море
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Участники парусной регаты морской флотилии "Артека", прошедшей в рамках второго Всероссийского сбора юных моряков "Дорога в море".
/
Комментировать
+
Общество
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена