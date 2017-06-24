Более 11 миллиардов рублей потрачено на реконструкцию и капремонт "Артека"

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Более 11 млрд руб потрачено к настоящему времени на реконструкцию и капитальный ремонт международного детского центра "Артек", говорится в материалах к поездке президента РФ Владимира Путина в Крым.

Глобальная реконструкция "Артека" началась в конце 2014 года. К 90-летнему юбилею "Артека" к началу первой летней смены отремонтировали шесть лагерей, входящих в состав детского центра: "Лазурный", "Янтарный", "Хрустальный", "Морской", "Речной" и "Озерный". Реконструкция "Артека" продлится до 2020 года, на эти цели планируется направить 17 миллиардов рублей.

"К настоящему моменту на реконструкцию и капитальный ремонт (МДЦ "Артек") затрачено более 11 миллиардов рублей", — следует из материалов.

Путин в субботу посетит Крым и побывает в "Артеке", где ознакомится с результатами реконструкции и откроет седьмую смену года, посвященную американской школьнице Саманте Смит, которой удалось побывать в советском пионерлагере во время холодной войны в 1980-х годах.

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