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Общество

Кабмин изменил категории земель для музея-заповедника "Кижи" в Карелии

07:4724.06.2017
01590
© РИА Новости / Илья ТиминПерейти в фотобанкКупола церкви Покрова Богородицы в государственном историко-архитектурном и этнографическом музее-заповеднике Кижи в Карелии. Архивное фотоКупола церкви Покрова Богородицы в государственном историко-архитектурном и этнографическом музее-заповеднике Кижи в Карелии. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Тимин
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение, согласно которому изменяются категории земельных участков для музея-заповедника "Кижи" в Карелии, соответствующий документ опубликован в субботу на сайте правительства РФ.

Кижи. Архивное фото
© Фото : Игорь Гуржуенко
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"Подписанным распоряжением земельные участки, расположенные в Медвежьегорском районе Республики Карелия, площадью 4,94 га из состава земель запаса и площадью 0,4184 гектаров из состава земель сельскохозяйственного назначения переводятся в категорию земель особо охраняемых территорий и объектов (земли историко-культурного назначения)", — говорится в документе.

Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Государственный историко-архитектурный и этнографический музей-заповедник "Кижи" обратилось с ходатайством о переводе в категорию земель особо охраняемых территорий и объектов (земли историко-культурного назначения) земельных участков общей площадью 5,3584 гектаров.

Карелия. Остров Кижи
© РИА Новости / Илья Тимин
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Уточняется, что цель изменения категории земельного участка – устранение несоответствия между целевым назначением этих земель и научно-исследовательской, охранно-восстановительной, туристско-рекреационной деятельностью музея-заповедника.

Добавляется, что "принятые решения обеспечат сохранность и использование объектов культурного наследия, переданных в оперативное управление Государственному историко-архитектурному и этнографическому музею-заповеднику "Кижи", на исторически сложившейся территории".

Кижи, восьмое чудо света
© РИА Новости / Илья ТиминПерейти в фотобанкЦерковь Покрова Богородицы принадлежит к уникальному типу многоглавых храмов - восемь главок храма окружают девятую, центральную.Церковь Покрова Богородицы на территории государственного историко-архитектурного и этнографического музея-заповедника Кижи в Карелии
© РИА Новости / Илья Тимин
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Церковь Покрова Богородицы принадлежит к уникальному типу многоглавых храмов - восемь главок храма окружают девятую, центральную.
© РИА Новости / Илья ТиминПерейти в фотобанкЖители Карелии считают Кижский погост восьмым чудом света, его ансамбль является поистине уникальным художественным достижением - идеально пропорциональные деревянные постройки находятся в совершенной гармонии с окружающим ландшафтом.Осенние берега Онежского озера на территории государственного историко-архитектурного и этнографического музея-заповедника Кижи в Карелии
© РИА Новости / Илья Тимин
Перейти в фотобанк
Жители Карелии считают Кижский погост восьмым чудом света, его ансамбль является поистине уникальным художественным достижением - идеально пропорциональные деревянные постройки находятся в совершенной гармонии с окружающим ландшафтом.
© РИА Новости / Илья ТиминПерейти в фотобанкБерега Онежского озера.Осенние берега Онежского озера на территории государственного историко-архитектурного и этнографического музея-заповедника Кижи в Карелии
© РИА Новости / Илья Тимин
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Берега Онежского озера.
© РИА Новости / Илья ТиминПерейти в фотобанк1 января 1966 года на базе архитектурного ансамбля Кижского погоста был основан Государственный историко-архитектурный музей, куда помимо существующих на своих первоначальных местах построек было свезено большое количество часовен, домов и хозяйственных построек из Заонежья и других регионов Карелии.
На фото: вид с шатровой колокольни на церковь Покрова Богородицы.Вид с шатровой колокольни на церковь Покрова Богородицы государственном историко-архитектурном и этнографическом музее-заповеднике Кижи в Карелии
© РИА Новости / Илья Тимин
Перейти в фотобанк
1 января 1966 года на базе архитектурного ансамбля Кижского погоста был основан Государственный историко-архитектурный музей, куда помимо существующих на своих первоначальных местах построек было свезено большое количество часовен, домов и хозяйственных построек из Заонежья и других регионов Карелии.
На фото: вид с шатровой колокольни на церковь Покрова Богородицы.
© РИА Новости / Илья ТиминПерейти в фотобанкНа острове Кижи, в центре Спасо-Кижского погоста, в конце XVI века было расположено 14 деревень. К концу XX века из старинных кижских деревень сохранились только две — Ямка (на фото) и Васильево.Деревня Ямка на территории государственного историко-архитектурного и этнографического музея-заповедника Кижи в Карелии
© РИА Новости / Илья Тимин
Перейти в фотобанк
На острове Кижи, в центре Спасо-Кижского погоста, в конце XVI века было расположено 14 деревень. К концу XX века из старинных кижских деревень сохранились только две — Ямка (на фото) и Васильево.
© РИА Новости / Илья ТиминПерейти в фотобанкАрхитектурный исторический ансамбль на территории государственного историко-архитектурного и этнографического музея-заповедника "Кижи".Государственный историко-архитектурный и этнографический музей-заповедник Кижи в Карелии
© РИА Новости / Илья Тимин
Перейти в фотобанк
Архитектурный исторический ансамбль на территории государственного историко-архитектурного и этнографического музея-заповедника "Кижи".
© РИА Новости / Илья ТиминПерейти в фотобанкКупола церкви Покрова Богородицы на острове Кижи в Карелии.Купола церкви Покрова Богородицы в государственном историко-архитектурном и этнографическом музее-заповеднике Кижи в Карелии
© РИА Новости / Илья Тимин
Перейти в фотобанк
Купола церкви Покрова Богородицы на острове Кижи в Карелии.
© РИА Новости / Илья ТиминПерейти в фотобанкНа самой высокой части острова Кижи, именуемой Нарьиной горой, находится часовня Спаса Нерукотворного из деревни Вигово. Силуэт часовни виден с самых отдаленных точек острова.Часовня Спаса Нерукотворного в деревне Вигово в Карелии
© РИА Новости / Илья Тимин
Перейти в фотобанк
На самой высокой части острова Кижи, именуемой Нарьиной горой, находится часовня Спаса Нерукотворного из деревни Вигово. Силуэт часовни виден с самых отдаленных точек острова.
© РИА Новости / Илья ТиминПерейти в фотобанкВосьмикрылая ветряная мельница из деревни Волкостров. Уникальная мельница было спроектирована и построена обычным крестьянином Биканиным в 1928 году.Восьмикрылая ветряная мельница из деревни Волкостров на территории государственного историко-архитектурного и этнографического музея-заповедника Кижи в Карелии
© РИА Новости / Илья Тимин
Перейти в фотобанк
Восьмикрылая ветряная мельница из деревни Волкостров. Уникальная мельница было спроектирована и построена обычным крестьянином Биканиным в 1928 году.
© РИА Новости / Илья ТиминПерейти в фотобанкТерритория государственного историко-архитектурного и этнографического музея-заповедника "Кижи" на острове Кижи в Карелии.Территория государственного историко-архитектурного и этнографического музея-заповедника Кижи в Карелии
© РИА Новости / Илья Тимин
Перейти в фотобанк
Территория государственного историко-архитектурного и этнографического музея-заповедника "Кижи" на острове Кижи в Карелии.
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