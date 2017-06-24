Кабмин изменил категории земель для музея-заповедника "Кижи" в Карелии
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение, согласно которому изменяются категории земельных участков для музея-заповедника "Кижи" в Карелии, соответствующий документ опубликован в субботу на сайте правительства РФ.
"Подписанным распоряжением земельные участки, расположенные в Медвежьегорском районе Республики Карелия, площадью 4,94 га из состава земель запаса и площадью 0,4184 гектаров из состава земель сельскохозяйственного назначения переводятся в категорию земель особо охраняемых территорий и объектов (земли историко-культурного назначения)", — говорится в документе.
Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Государственный историко-архитектурный и этнографический музей-заповедник "Кижи" обратилось с ходатайством о переводе в категорию земель особо охраняемых территорий и объектов (земли историко-культурного назначения) земельных участков общей площадью 5,3584 гектаров.
Уточняется, что цель изменения категории земельного участка – устранение несоответствия между целевым назначением этих земель и научно-исследовательской, охранно-восстановительной, туристско-рекреационной деятельностью музея-заповедника.
Добавляется, что "принятые решения обеспечат сохранность и использование объектов культурного наследия, переданных в оперативное управление Государственному историко-архитектурному и этнографическому музею-заповеднику "Кижи", на исторически сложившейся территории".
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На фото: вид с шатровой колокольни на церковь Покрова Богородицы.
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Территория государственного историко-архитектурного и этнографического музея-заповедника "Кижи" на острове Кижи в Карелии.