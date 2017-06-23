Думать о реальной приостановке работы Telegram в России рано, считают в СПЧ

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Думать о реальной приостановке работы мессенджера Telegram в России пока рано, надзорные ведомства заботятся об отчетностях, считает член президентского Совета по правам человека (СПЧ), президент Ассоциации интернет-издателей Иван Засурский.

Совет по правам человека помимо аккаунтов в других соцсетях ведет и собственный канал в Telegram, используя мессенджер для информирования журналистов и всех заинтересованных граждан, напомнили в СПЧ.

"Наш Совет постоянно обращался к теме интернет-регулирования, и практически каждый раз, когда выходит новый закон про интернет, мы протестуем. Потом эти законы приходится исправлять или отменять", — приводит сайт СПЧ слова Засурского.

Тем не менее, думать о реальной приостановке работы мессенджера, по его мнению, пока рано — "прежде всего, потому что надзорные ведомства заботятся о формальной стороне", отмечает Засурский.

"Я считаю, что какие бы законы ни принимались, их инициаторы заботятся об отчетностях. Когда, например, кто-то занимается противоправной деятельностью, они блокируют их сайты, но не ищут преступников. Также и здесь, Роскомнадзор будет уверен, что заблокировал Telegram, а граждане и организации будут продолжать ими пользоваться", — приводит сайт слова правозащитника.

Собственный канал СПЧ в Telegram появился в апреле нынешнего года, в нем транслируют короткие новости о работе совета, деятельности членов СПЧ и важных событиях в сфере правозащиты. Все сообщения снабжаются ссылками на официальный сайт совета, где материал представлен полностью.

В пятницу также стало известно, что помимо уже действующих страниц в социальных сетях Facebook и Вконтакте, микроблога в Twitter и канала в Telegram, у СПЧ появился и аккаунт в Instagram, где будут размещать фото рабочих встреч, совещаний и поездок правозащитников по регионам.

Глава Роскомнадзора ранее на этой неделе призвал команду Telegram и лично создателя мессенджера Павла Дурова исполнить российское законодательство, предоставив ведомству сведения для внесения в реестр организаторов распространения информации. Жаров отметил, что времени для выполнения требований ведомства остается немного. В случае дальнейшего игнорирования, мессенджер будет заблокирован на территории РФ. Дуров в ответ заявил, что блокировка этого нейтрального к РФ сервиса не в интересах страны, так как другие подобные мессенджеры — WhatsApp или Facebook Messenger — контролируются США.

Позже глава Роскомнадзора отметил, что Дуров нейтрален по отношению к террористам и преступникам, которые пользуются его мессенджером, и абсолютно игнорирует безопасность простых пользователей Telegram.