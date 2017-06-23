Камчатка 1 июля отметит 10-летие со дня образования края

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 23 июн – РИА Новости. Власти и жители Камчатского края отметят 1 июля 10 лет со дня образования региона, впервые в рамках одного праздника на Камчатке будет представлено большое разнообразие культурных и спортивных площадок, сообщила в пятницу первый вице-губернатор Ирина Унтилова.

"Приглашаем всех жителей и гостей региона провести этот день ярко и незабываемо. К организации торжества присоединились творческие коллективы Камчатки, национальные объединения, молодежные и общественные организации, спортивные федерации", — отметила Унтилова.

По данным пресс-службы краевого правительства, масштабный праздник состоится в центре Петропавловска-Камчатского. Руководство региона вручит государственные награды субъекта и знаки отличия за присвоенные звания. Традиционно получат подарки дети, родившиеся на Камчатке 1 июля 2007 года. В рамках мероприятия будет дан старт экспедиции по маршруту Беринга-Чирикова. Также будет работать экспозиция, посвященная камчатской гонке на собачьих упряжках "Берингия", и выставка национальных культур "Содружество". Желающие посетят фестиваль граффити и чемпионат по стритболу.

"Впервые в центре краевой столицы будет работать "Камбуз первооткрывателей Камчатки". Посетители смогут окунуться в атмосферу морских путешествий к берегам Камчатки времен Витуса Беринга, попробовать уникальные блюда из местных продуктов. Кроме того, пройдет мастер-класс по приготовлению котлет "Камчатская экспедиция" — из оленины, гречки и брусничного соуса", — говорится в сообщении пресс-службы.

Камчатский край входит в состав Дальневосточного федерального округа. Образован 1 июля 2007 года в результате объединения Камчатской области и Корякского автономного округа.

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