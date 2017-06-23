В Минобрнауки заявили, что не планируют закрывать свой канал в Telegram

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Сотрудники Минобрнауки не используют в рабочей переписке мессенджер Telegram, которому грозит блокировка; ведомство также пока не намерено отказываться от своего недавно запущенного Telegram-канала, сообщил РИА Новости пресс-секретарь министра образования и науки Андрей Емельянов.

Глава Роскомнадзора ранее на этой неделе призвал команду Telegram и лично создателя мессенджера Павла Дурова исполнить российское законодательство, предоставив ведомству сведения для внесения в реестр организаторов распространения информации. Жаров отметил, что времени для выполнения требований ведомства остается немного. В случае дальнейшего игнорирования, мессенджер будет заблокирован на территории РФ. Дуров в ответ заявил, что блокировка этого нейтрального к РФ сервиса не в интересах страны, так как другие подобные мессенджеры — WhatsApp или Facebook Messenger — контролируются США.

Позже глава Роскомнадзора отметил, что Дуров нейтрален по отношению к террористам и преступникам, которые пользуются его мессенджером, и абсолютно игнорирует безопасность простых пользователей Telegram.

"Минобрнауки совсем недавно запустило Telegram-канал. И пока отказываться от него не намерено. В рабочей переписке этот мессенджер сотрудники ведомства не используют", — сообщил Емельянов.